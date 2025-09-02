15 долларов за выстрел: в Китае на параде покажут "самую мощную лазерную систему ПВО в мире"

На параде в Пекине Си Цзиньпин собирается продемонстрировать множество военных новинок. И эксперты заинтересовались таинственным лазерным ПВО, которое вполне может оказаться макетом.

В Китае ПВО называют "самой мощной лазерной системой противовоздушной обороны в мире". Но интрига сохраняется до 3 сентября, пока вооружение не покажут на параде Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Пекине, пишет Daily Mail.

Предполагается, что в мероприятии примут участие мировые лидеры, включая Владимира Путина, северокорейского диктатора Ким Чен Ына и президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Однако западные военные лидеры будут внимательно следить за событиями издалека, пытаясь уловить намеки на технологический потенциал Китая.

На репетициях мероприятия было показано новое лазерное оружие, установленное на восьмиколесном грузовике и накрытое зеленым брезентом.

Американские аналитики попытаются сделать вывод, является ли это реальным технологическим шагом вперед или просто "чушью", сообщил Роб Питерс, старший научный сотрудник Heritage Foundation. Но отметил, что хотя создание лазерных систем ПВО требует больших затрат, их "бесконечный магазин" означает, что они могут уничтожать дроны, затратив всего 15 долларов за выстрел.

Среди других новых образцов военной техники, продемонстрированных в ходе учений, — четыре новых противокорабельных ракеты так называемого класса "Атака орла", которые могут быть использованы для потопления британских или американских военных кораблей.

Аналитики отмечают, что китайское оружие все чаще применяется в войнах по всему миру: в войне в Украине использовались китайские дроны, ранее в 2025 году Пакистан использовал истребитель J-10 китайского производства и ракету PL-15, чтобы сбить самолет ВВС Индии, произведенный во Франции.

Предполагается, что этот инцидент стал первым случаем применения технологий НОАК в полевых условиях для уничтожения военной продукции западного производства.

Парад в Пекине – что покажут китайцы

Парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны, является важным событием для Китая, и ожидается, что Си Цзиньпин выступит с речью.

Десятки тысяч солдат пройдут строем по площади Тяньаньмэнь, включая военнослужащих из десятков бригад, а также ветеранов.

У Цзык, чиновник, помогающий организовывать военный парад, заявил на брифинге в Пекине: "Все представленное на этот раз оружие и снаряжение были выбраны из числа основных боевых образцов отечественного производства, которые в настоящее время находятся на вооружении, причем значительная их часть — это новые типы вооружения".

Военные аналитики полагают, что ракета YJ-17, которую покажут на параде, потенциально способна нести боеголовки весом от 600 до 1100 фунтов, что обеспечивает ей мощные бронебойные возможности.

Ракетная установка в Пекине Фото: Соцсети

Судя по всему, ракета была разработана для поражения хорошо защищенных военных кораблей, что является едва завуалированным предупреждением Западу держаться подальше от региональных конфликтов, вероятнее всего с Тайванем.

Тяньжань Сюй, старший аналитик Open Nuclear Network, сообщил что это оружие было разработано для повышения "шансов поражения корабельных систем ПВО и, очевидно, разрабатывается с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана".

Среди других ожидаемых образцов вооружения – авиационная ракета YJ-15 и гиперзвуковые ракеты YJ-19 и YJ-20. Также ожидается демонстрация новых танков, истребителей и беспилотников.

Танк на репетиции парада Фото: Соцсети

Напомним, ранее стало известно, кто из мировых лидеров будет присутствовать на параде в Пекине кроме Путина и Ким Чен Ына.

А на Тайване предположили, что парад обойдется в баснословные 5 миллиардов долларов. И поспорили с Пекином насчет того, кто на самом деле воевал во Второй мировой войне.