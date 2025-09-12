Уперше за 100 років: у Шотландії відкрили полювання на унікальний метеорит (відео)

Над Шотландією вибухнув яскравий метеор у липні 2025 року. Тож тепер, у любителів піших прогулянок і походів з'явилася чудова можливість знайти фрагменти цього небесного тіла.

Передбачається, що метеорит вибухнув над північною частиною Шотландії, при цьому "зона падіння" охопила озеро Лох-Трейг у Лохабері, Хайленд. Унікальне явище потрапило на відеозаписи, і зараз туристи та шотландці шукають шматки метеорита, які, як вважають учені, мають бути "чорними, склоподібними та блискучими", пише Daily Mail.

Метеорит упав у Шотландії ще влітку

Професор Люк Дейлі, планетолог і мисливець за космічними каменями з Університету Глазго, назвав шматки метеорита "капсулами часу ранньої Сонячної системи".

"Вони зберігають величезний обсяг інформації про те, як формувалася і розвивалася наша Сонячна система. Це дуже цікава можливість дізнатися більше про те, звідки взявся цей камінь і де він знаходився, а також трохи скласти пазл історії нашої планети", — сказав він.

Дослідники з Британського альянсу з вивчення болідів відстежили траєкторію метеорита і стверджують, що його фрагменти могли бути розкидані в кількох місцях у горах.

Шматки вагою до 100 грамів падали на заході, а більші шматки до 10 кг впали трохи далі, на плато Бен-Алдер.

Нещодавно професор Дейлі очолив пошукову групу, однак через погану погоду команді з 14 добровольців довелося перервати свої зусилля, перш ніж їм вдалося знайти бодай один із фрагментів метеорита.

"Ми просимо любителів походів горами звертати увагу на каміння, яке виділяється серед усього навколишнього світу. Метеорити чорні та блискучі, на вигляд майже скляні, і вони важкі для свого розміру. Оскільки він може на 30 відсотків складатися із заліза, він також може виглядати злегка іржавим після всіх нещодавніх дощів", — сказав доктор О'Браєн.

2021 року професор Дейлі очолив групу, яка виявила найбільший неушкоджений фрагмент метеорита Вінчкомб — перший у своєму роді, знайдений на території Великої Британії за майже 30 років.

"Завдяки ретельному аналізу зразків з Вінчкомба ми знаємо, що метеорити дуже швидко піддаються впливу атмосфери Землі. Чим довше ці предмети лежать на шотландських пагорбах, тим більше вони піддаються впливу атмосферних умов і тим менше ми зможемо сказати про їхній склад", — розповів професор.

Падіння метеорита Вінчкомб

Але попередив, що голими руками метеорити краще не брати, а загорнути його у фольгу, або пакет.

Нагадаємо, метеорит, що впав на овече пасовище у Вінчкомбі 28 лютого 2021 року, зараз виставлено в Музеї природної історії в Лондоні. У цьому метеориті вперше було виявлено позаземну воду.

І зараз вчені сподіваються отримати новий метеорит для досліджень, але будь-яка знахідка буде "історичною", оскільки востаннє метеорит був знайдений у Шотландії в грудні 1917 року.

Відомий як метеорит Стратмор, його помітили як яскраву кулю, що ширяла в небі, свідками якої стали люди від графства Дарем до Абердиншира.

Метеорит Стратмор — найбільший із будь-коли зареєстрованих у Шотландії — було виявлено у вигляді чотирьох фрагментів, один із яких перебуває в Пертському музеї та художній галереї.

Різні типи космічних каменів — що ми знаємо про метеорити й астероїди

Астероїд — це великий шматок каменю, що залишився після зіткнень на ранній стадії розвитку Сонячної системи. Більшість астероїдів розташована між Марсом і Юпітером у Головному поясі.

Комета — це камінь, покритий льодом, метаном та іншими сполуками, орбіти яких відводять їх геть від Сонячної системи.

Метеором астрономи називають спалах світла в атмосфері, що виникає під час згоряння космічного сміття. Ці уламки називаються метеороїдами. Більшість із них настільки малі, що випаровуються в атмосфері.

Якщо якийсь із цих метеороїдів долітає до Землі, його називають метеоритом. Метеори, метеороїди та метеорити зазвичай мають астероїдне та кометне походження.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про єдину жінку у світі, в яку влучив метеорит. Енн Ходжес з Алабами відбулася великим синцем.

А в червні метеорит врізався в будинок чоловіка зі штату Джорджія. І космічний камінь виявився старшим за нашу планету на 20 мільйонів років.