Метеорит, який пробив дах будинку в США, виявився старшим за Землю на 20 млн років (відео)

Учені, які вивчили фрагменти метеорита, що впав у штаті Джорджія наприкінці червня, дійшли висновку, що цей космічний камінь старший за нашу планету.

Загадкова вогняна куля з'явилася вдень у небі над штатом Джорджія 26 червня, і її спостерігали багато американців. Виявилося, що це був метеорит, який увійшов в атмосферу Землі на великій швидкості, розпався на частини, але деякі його уламки пробили дах будинку жителя міста Макдоноу в штаті Джорджія. Фрагменти метеорита вивчили вчені з Університету штату Джорджія і з'ясували, що цей космічний камінь дуже старий, пише CBS News.

Учені кажуть, що перед тим, як розпастися на частини в атмосфері Землі, метеорит летів зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. Деякі уламки метеорита, який було видно у вигляді вогняної кулі в небі, пробили бруківку будинку жителя міста Макдоноу та залишили вм'ятину в підлозі.

Дослідники вивчили 23 грами фрагментів метеорита і дійшли висновку, що він має вік приблизно 4,56 мільярдів років. Тобто він приблизно на 20 мільйонів років старший за Землю.

Провівши дослідження фрагментів метеорита, вчені з'ясували, що він являє собою звичайний хондрит із низьким вмістом металів. Цей метеорит належить до групи астероїдів у головному поясі астероїдів, розташованому між Марсом і Юпітером, які утворилися після розпаду більшого астероїда приблизно 470 мільйонів років тому, кажуть учені.

Космічний камінь, що впав, дістав назву "Метеорит Макдоноу", і вчені продовжують його вивчення, а остаточні висновки буде представлено пізніше.

