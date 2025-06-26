Метеор, чи ракета: у США з неба впала таємнича вогняна куля (відео)

Палаючу кулю, що падає вертикально вниз із неба, бачили в кількох штатах. І це видовище викликало паніку, оскільки пояснень, що могло впасти на Землю, не надійшло.

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Американське метеорне товариство отримало численні повідомлення про появу вогняної кулі над південним сходом США в четвер удень. Там припускають, що вогняна куля все-таки була метеором, але вони не впевнені. А панікуючі американці припустили, що це могла бути ворожа ракета, пише CNN.

Вогняна куля впала з неба у США

"Схоже, це була "денна вогняна куля", що викликала звуковий удар. Зазвичай це вказує на метеор, але не завжди", — сказав Майк Хенкі, операційний менеджер Американського метеорного товариства.

Федеральне управління цивільної авіації повідомило, що в цьому районі не спостерігалося ніякої незвичайної активності повітряних суден.

"Супутникові дані про виявлення блискавок показують смугу на безхмарному небі над межею Північної Кароліни та Вірджинії. Цю смугу було зафіксовано між 12:51 і 12:56 дня", — повідомила Національна метеорологічна служба в Чарльстоні.

Аналіз даних супутникового виявлення блискавок, проведений журналістами, виявив додаткові сигнатури над районом Атланти.

Вогняну кулю бачили в кількох штатах США

На відеозаписі, знятому відеореєстратором приблизно о 12:30 дня у Форсайті, штат Джорджія, видно, як вогняна куля падає на землю.

В окрузі Лексінгтон, Південна Кароліна, відеореєстратор зафіксував великий спалах світла, видний у небі.

64-річна Бренда Еккард із Гілберта, Південна Кароліна, розповіла, що їхала додому, коли побачила "великий спалах у небі, який впав і зник".

Спочатку вона подумала, що це метеор, який "майже виглядав як феєрверк", а потім зателефонувала чоловікові, щоб перевірити, чи цілий ще їхній будинок.

Згідно зі списком Американського метеорного товариства, цього тижня продовжиться метеорний потік Боотіди.

Метеорологи стверджують, що вогняні кулі легше побачити вночі, але щоб їх можна було побачити вдень, вони мають бути набагато яскравішими.

Вогняну кулю зафіксували відеореєстратори

CNN звернулася до посадових осіб з надзвичайних ситуацій у Північній Кароліні та Теннессі. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки надіслало запити в NASA.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що стародавній метеорит впав на Шотландію на 200 мільйонів років пізніше, ніж вважали, і цей удар міг дати початок життю, яке ми знаємо.

А аномальні метеорити, які падають на Землю, можуть виявитися уламками втраченої планети, схожої на Меркурій. Учені припускають, що вона була зруйнована на початку історії Сонячної системи