Метеор, или ракета: в США с неба упал таинственный огненный шар (видео)

Горящий шар, падающий вертикально вниз с неба, видели в нескольких штатах. И это зрелище вызвало панику, так как объяснений, что могло упасть на Землю, не поступило.

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Американское метеорное общество получило многочисленные сообщения о появлении огненного шара над юго-востоком США в четверг днем. Там предполагают, что огненный шар все-таки был метеором, но они не уверены. А паникующие американцы предположили, что это могла быть вражеская ракета, пишет CNN.

Огненный шар упал с неба в США

"Похоже, это был "дневной огненный шар", вызвавший звуковой удар. Обычно это указывает на метеор, но не всегда", — сказал Майк Хэнки, операционный менеджер Американского метеорного общества.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что в этом районе не наблюдалось никакой необычной активности воздушных судов.

"Спутниковые данные об обнаружении молний показывают полосу на безоблачном небе над границей Северной Каролины и Вирджинии. Эта полоса была зафиксирована между 12:51 и 12:56 дня ", — сообщила Национальная метеорологическая служба в Чарльстоне.

Анализ данных спутникового обнаружения молний, ​​проведенный журналистами, выявил дополнительные сигнатуры над районом Атланты.

Огненный шар видели в нескольких штатах США

На видеозаписи, снятой видеорегистратором примерно в 12:30 дня в Форсайте, штат Джорджия, видно, как огненный шар падает на землю.

В округе Лексингтон, Южная Каролина, видеорегистратор зафиксировал большую вспышку света, видную в небе.

64-летняя Бренда Эккард из Гилберта, Южная Каролина, рассказала, что ехала домой, когда увидела "большую вспышку в небе, которая упала и исчезла".

Сначала она подумала, что это метеор, который "почти выглядел как фейерверк", а потом позвонила мужу, чтобы проверить, цел ли еще их дом.

Согласно списку Американского метеорного общества, на этой неделе продолжится метеорный поток Боотиды.

Метеорологи утверждают, что огненные шары легче увидеть ночью, но чтобы их можно было увидеть днем, они должны быть намного ярче.

Огненный шар зафиксировали видеорегистраторы

CNN обратилась к должностным лицам по чрезвычайным ситуациям в Северной Каролине и Теннесси. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки направило запросы в NASA.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что древний метеорит упал на Шотландию на 200 миллионов лет позже, чем считалось и этот удар мог дать начало жизни, которую мы знаем.

А аномальные метеориты, которые падают на Землю, могут оказаться осколками потерянной планеты, похожей на Меркурий. Ученые предполагают, что она была разрушена в начале истории Солнечной системы