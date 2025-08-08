Сірка і залізо: вчені виявили на Марсі абсолютно новий мінерал (фото)

Дослідники виявили на поверхні Марса багатий на залізо мінерал, який, імовірно, утворився внаслідок вулканічної активності.

Астрономи мають гарне уявлення про те, який вигляд має поверхня Марса. Але те, з чого саме вона складається, багато в чому, залишається загадкою. Вчені виявили на поверхні Марса, як вони вважають, абсолютно новий мінерал. Це незвичайний шар сульфату заліза. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Gizmodo.

За допомогою орбітальних апаратів, які проводять спостереження за поверхнею Марса, астрономи виявили незвичайний мінерал — гідроксисульфат заліза. Його було виявлено в районі Долин Маринер, які являють собою велику мережу глибоких каньйонів, розташованих уздовж екватора Червоної планети.

Учені вважають, що цей регіон у далекому минулому був покритий рідкою водою. Відкриття нового мінералу дає підказки щодо водного минулого Марса, а також про те, яким чином формувалася поверхня планети.

Сірка часто з'єднується з іншими хімічними елементами і створює мінерали у формі сульфатів. Ці мінерали легко розчиняються у воді. Але Марс давно з'явився сухою планетою, а значить сульфати могли залишатися на поверхні Марса відтоді, як там зникла рідка вода.

Учені вивчили багаті на сульфати регіони Марса і виявили загадкові шаруваті сульфати. Виявилося, що це шаруваті відкладення гідратованих сульфатів, тобто таких, що піддавалися впливу води, під якими знаходилися гідроксисульфати заліза.

Дослідники відтворили ці мінерали в лабораторії і з'ясували, що гідроксисульфат заліза, виявлений на Марсі, міг бути створений тільки в присутності кисню, і що реакція, необхідна для утворення цього мінералу, призводить до утворення води. Вчені вважають, що утворення мінералу могло відбутися тільки під дією дуже високих температур, а значить сульфати заліза утворилися в результаті вулканічної активності. Структура і термічні властивості виявленої сполуки вказують на те, що це абсолютно новий мінерал. Але вченим потрібно провести додаткові дослідження, зокрема виявити цей мінерал на Землі, щоб підтвердити це.

