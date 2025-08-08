Зірки зникли за 50 хвилин: у тіні Землі астрономи шукають явища, які складно пояснити (відео)

Учасники програми "Непізнані аномальні явища" (UAP) нещодавно опублікували результати свого нового дослідження. Вчені вивчали так звані незрозумілі "транзієнтні явища".

Проєкт займається пошуком зірок або інших джерел світла, які нез'ясовним чином з'являються і зникають з поля зору протягом XX і XXI століть. Такі явища експерти називають "транзієнтними явищами", пише IFL Science.

У рамках дослідження вже вдалося знайти близько сотні зірок, які зникли з нашого поля зору без особливих на те причин.

"У деяких випадках на одному зображенні можна побачити одразу ж кілька транзієнтів, чиї характеристики складно пояснити такими явищами, як гравітаційне лінзування, гамма-сплески, фрагментація астероїдів або дефектами на фотографічній пластині телескопа", — кажуть автори дослідження.

У своєму останньому дослідженні команда зосередилася на транзієнтних об'єктах, схожих на зірки, які були зафіксовані ще до появи супутників на орбіті Землі. Транзієнти були виявлені Паломарською обсерваторією (POSS-I), яка сканувала небо з 19 листопада 1949 року по 28 квітня 1957 року.

"З огляду на незвичайну природу транзієнтів, дуже важливо перевірити гіпотезу про те, що деякі з них можуть бути штучними об'єктами, що відбивають на навколоземній орбіті. Пошуки позаземних зондів пропонувалися ще в 1960-х роках, але до теперішнього часу було зроблено лише кілька спроб пошуку таких космічних апаратів", — пояснюють автори дослідження.

Вони також вказали на низку цікавих об'єктів, яким так і не змогли дати пояснення. Серед них була яскрава, але досить коротка транзієнтна подія, що сталася 19 липня 1952 року. Цього дня одразу три зірки загадковим чином зникли всього за 50 хвилин.

"Ця конкретна подія збігається з одним із найбільш добре задокументованих спостережень за НЛО у Вашингтоні в липні 1952 року, яке тривало 18-19 липня, а також 26-27 липня. Попри те, що це може бути простим збігом, така близькість дат вимагає подальшого вивчення", — додає команда.

Шансів на те, що команді вдасться знайти відповіді на свої запитання доволі мало, адже описані події відбулися понад 70 років тому. Але команда поділилася цікавим статистичним аналізом, який заслуговує на подальше вивчення.

"Найпоказовіший тест пов'язаний із тінню Землі. Якими б асиметричними або нерегулярними не були б дефекти фотопластин телескопів, у жодного з них немає причини уникати тіні Землі. Але транзієнти, які відбивають сонячне світло, могли б зникати в тіні нашої планети", — кажуть автори.

Іншими словами, якби всі спостережувані транзієнти були б звичайними дефектами фотопластин, то їх було б видно скрізь. Але аналіз показав, що в тіні Землі виявляється набагато менше транзієнтів порівняно з іншою частиною неба.

Саме цей факт підвищує ймовірність того, що транзієнти відбивають сонячне світло. Це досить дивно, оскільки в досліджуваний період часу супутники ще не запускали на орбіту планети.

