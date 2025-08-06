Міжзоряна комета може бути кораблем інопланетян: у вченого з Гарварду є новий аргумент

Суперечки навколо третього міжзоряного об'єкта, виявленого в Сонячній системі за всю історію спостережень, тривають. Вчений з Гарвардського університету продовжує наполягати на тому, що не можна виключати штучне походження об'єкта 3I/ATLAS, який багато астрономів вважають кометою.

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Астроном і астрофізик із Гарварда Аві Леб нещодавно висунув припущення, що об'єкт 3I/ATLAS, який прибув з іншої зоряної системи, може бути не кометою, як вважають багато вчених, а космічним апаратом позаземної цивілізації. У новій статті, опублікованій на сервері препринтів arXiv, Леб вказує на те, що немає явних доказів існування кометного хвоста у 3I/ATLAS. Вчені вважає, що поки рано говорити про справжню природу третього відомого міжзоряного гостя, виявленого в Сонячній системі, пише Medium.

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На початку липня цього року астрономи виявили третій міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, який отримав назву 3I/ATLAS. Багато вчених вважають, що це звичайна комета, що має велику кому, тобто газову оболонку, діаметром приблизно 20 км і ядро діаметром понад 5 км. Через те, що цей об'єкт прибув з-за меж Сонячної системи, до нього прикута увага астрономів з усього світу.

Недавні дослідження показали, що у 3I/ATLAS вже з'явився кометний хвіст, що ще раз підтверджує ідею про те, що це комета. Але Аві Леб вважає, що поки не можна точно сказати, що це хвіст комети. Можливо, це артефакт, викликаний швидким переміщенням об'єкта в космосі на швидкості понад 200 тисяч км/год. Зважаючи на це, Леб знову повертається до своєї теорії про те, що 3I/ATLAS все ж таки може бути космічним зондом інопланетян, покликаним досліджувати Землю та її жителів з такого місця, де його буде складно вивчити землянам. Траєкторія польоту 3I/ATLAS показує, що восени об'єкт опиниться на найближчій відстані до Сонця з іншого боку нашої зірки.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: space.com

За словами Леба, необхідно зібрати якомога більше даних, щоб визначити, чим насправді є 3I/ATLAS. Астроном каже, що у цього об'єкта є аномалії, які складно пояснити. Леб вважає, що в найближчі пару місяців, коли 3I/ATLAS наблизиться до Сонця, його аномалії буде легше вивчити. Якщо в об'єкта не буде виявлено кометний хвіст або молекули, що містять вуглець, то можна припустити, що це може бути інопланетна технологія.

Астроном вказує на те, що незвичайна траєкторія руху 3I/ATLAS точно налаштована на перебування в площині екліптики, а час прибуття об'єкта точно налаштований на надзвичайно близьке зближення з Юпітером, Марсом і Венерою. За словами Леба, за шкалою від 0 до 10, де 0 — це природний об'єкт, а 10 — космічний корабель інопланетян, 3I/ATLAS має значення 6, згідно з припущеннями вченого.

Спектроскопічні дані, отримані Лебом і його колегами, не показують у 3I/ATLAS особливостей, очікуваних для атомарного або молекулярного газу в комі коме комети. Спостережуване почервоніння в спектрі відбитого сонячного світла від 3I/ATLAS інтерпретується як наявність пилу, але воно також може бути пов'язане з червоним кольором поверхні об'єкта.

Нагадуємо, що Аві Леб запропонував вивчити 3I/ATLAS за допомогою космічного апарату "Юнона", якщо змінити орбіту останнього, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що вчені виявили на Місяці речовину, якої там не повинно бути. Дослідники виявили в зразках місячного ґрунту таку форму вуглецю, як графен. Виявлення цієї речовини вказує на те, що Місяць був створений не так, як свідчить переважаюча теорія.