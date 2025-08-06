Межзвездная комета может быть кораблем инопланетян: у ученого из Гарварда есть новый аргумент

Споры вокруг третьего межзвездного объекта, обнаруженного в Солнечной системе за всю историю наблюдений, продолжаются. Ученый из Гарвардского университета продолжает настаивать на том, что нельзя исключать искусственное происхождение объекта 3I/ATLAS, который многие астрономы считают кометой.

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Астроном и астрофизик из Гарварда Ави Леб недавно выдвинул предположение, что объект 3I/ATLAS, который прибыл из другой звездной системы, может быть не кометой, как считают многие ученые, а космическим аппаратом внеземной цивилизации. В новой статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, Леб указывает на то, что нет явных доказательств существования кометного хвоста у 3I/ATLAS. Ученые считает, что пока рано говорить об истинной природе третьего известного межзвездного гостя, обнаруженного в Солнечной системе, пишет Medium.

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В начале июля этого года астрономы обнаружили третий межзвездный объект в Солнечной системе, который получил название 3I/ATLAS. Многие ученые считают, что это обычная комета, имеющая обширную кому, то есть газовую оболочку, диаметром примерно 20 км и ядро диаметром более 5 км. Из-за того, что этот объект прибыл из-за пределов Солнечной системы к нему приковано внимание астрономов со всего мира.

Недавние исследования показали, что у 3I/ATLAS уже появился кометный хвост, что еще раз подтверждает идею о том, что это комета. Но Ави Леб считает, что пока нельзя точно сказать, что это хвост кометы. Возможно, это артефакт, вызванный быстрым перемещением объекта в космосе на скорости более 200 тысяч км/ч. Исходя из этого Леб снова возвращается к своей теории о том, что 3I/ATLAS все же может быть космическим зондом инопланетян, призванным исследовать Землю и ее жителей с такого места, где его будет сложно изучить землянам. Траектория полета 3I/ATLAS показывает, что осенью объект окажется на самом близком расстоянии к Солнцу с другой стороны нашей звезды.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: space.com

По словам Леба, необходимо собрат как можно больше данных, чтобы определить, чем на самом деле является 3I/ATLAS. Астроном говорит, что у этого объекта имеются аномалии, которые сложно объяснить. Леб считает, что в ближайшие пару месяцев, когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу его аномалии будет легче изучить. Если у объекта не будет обнаружен кометный хвост или содержащие углерод молекулы, то можно предположить, что это может быть инопланетная технология.

Астроном указывает на то, необычная траектория движения 3I/ATLAS точно настроена на нахождение в плоскости эклиптики, а время прибытия объекта точно настроено на необычайно близкое сближение с Юпитером, Марсом и Венерой. По словам Леба, по шкале от 0 до 10, где 0 – это природный объект, а 10 – космический корабль инопланетян, 3I/ATLAS имеет значение 6, согласно предположениям ученого.

Спектроскопические данные, полученные Лебом и его коллегами, не показывают у 3I/ATLAS особенностей, ожидаемых для атомарного или молекулярного газа в коме кометы. Наблюдаемое покраснение в спектре отраженного солнечного света от 3I/ATLAS интерпретируется как наличие пыли, но оно также может быть связано с красным цветом поверхности объекта.

Напоминаем, что Ави Леб предложил изучить 3I/ATLAS с помощью космического аппарата "Юнона", если изменить орбиту последнего, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Луне вещество, которого там не должно быть. Исследователи обнаружили в образцах лунной почвы такую форму углерода, как графен. Обнаружение этого вещества указывает на то, что Луна была создана не так, как гласит преобладающая теория.