Ученые обнаружили на Луне вещество, которого там не должно быть: что известно (фото)

Исследователи обнаружили в образцах лунной почвы такую форму углерода, как графен. Обнаружение этого вещества указывает на то, что Луна была создана не так, как гласит преобладающая теория.

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Ученые провели анализ образцов лунной почвы, доставленных на Землю миссией "Чанъэ-5", возраст которых составляют почти 2 млрд лет. В результате исследователи обнаружили природный графен, который как считалось, не должен существует на Луне. Исследование, опубликованное в журнале National Science Review, бросает вызов главной теории, которая описывает создание Луны, пишет Earth.

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В образцах лунной почвы, доставленной астронавтами программы "Аполлон" более 50 лет назад, ученые не обнаружили большого количества углерода.

Во время исследования лунных образцов ученые обнаружили то, что не ожидали увидеть, а именно природный графен, который представляет собой тоникий слой углерода толщиной в один атом. Ученые обнаружили малослойный графен, который представляет собой графен с количеством слоев от двух до десяти.

Посадочный модуль "Чанъэ-5" Фото: CGTN

На Земле графен является одним из важных компонентов в создании новых материалов, которые используются для создания электронных устройств. Обычно графен создают в лаборатории, но ранее это обнаружили в межзвездной среде и метеоритах.

По словам ученых, наличие углерода в лунной почве противоречит преобладающей теории происхождения Луны. Считается, что она образовалась, когда в молодую Землю примерно 4,45 млрд лет назад врезалась уже исчезнувшая планета Тейя. Согласно этой теории, на Луне очень мало углерода и он образовался в результате удара по нашей планете. Но обнаружение графена бросает вызов этой теории.

По словам ученых, наличие углерода в лунной почве противоречит преобладающей теории происхождения Луны Фото: Live Science

Ученые пришли к выводу, что на Луне может происходить процесс улавливания углерода. Это может объяснить наличие углерода и графена в образцах лунной почвы. Исследователи считают, что графен мог образоваться в результате воздействия солнечного ветра на поверхность Луны и извержений вулканов вначале ее истории.

Наличие графена в лунной почве показывает, что его источники должны были сохраняться или накапливаться еще долго рождения Луны. Получается, что Луна могла быть создана не в результате гигантского удара, а с помощью иного процесса. Но эту теорию еще предстоит подтвердить.

Как уже писал Фокус, орбитальный аппарат NASA, который должен был изучать Луну, погиб в космосе.

Также Фокус писал о том, что ученые создали "супералкоголь", который существует в глубоком космосе. Новое исследование подтверждает, что химия в космосе отличается от химии на Земле. Ученые создали молекулу, которая, согласно теории, должна существовать, но ее никогда не видели.

Еще Фокус писал о том, что марсоход Curiosity всего один раз спел на Марсе "С днем рождения", и замолчал навсегда. Марсоходу Curiosity исполнилось 13 лет, но аппарат всего один раз спел на Марсе песню “С днем рождения”. Это произошло в его первый день рождения.