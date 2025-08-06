Никогда не видели: ученые создали "супералкоголь", который существует в глубоком космосе

Новое исследование подтверждает, что химия в космосе отличается от химии на Земле. Ученые создали молекулу, которая, согласно теории, должна существовать, но ее никогда не видели.

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Ученые воссоздали условия, существующие в межзвездных облаках и впервые смогли создать метантетрол, или C(OH)4. Это так называемый "супералкоголь", существование которого было предсказано более 100 лет назад. Но до этого ученые никогда не видели это химическое соединение, которое, как считается, существует в глубоком космосе. Этот алкоголь нельзя пить. На самом деле метантетрол – это очень нестабильная молекула, которая состоит из четырех гидроксильных групп (OH) и одного атома углерода. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

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Для того, чтобы подтвердить существование метантетрола, ученые создали искусственный космический лед, когда заморозили диоксид углерода (углекислый газ) и воду до сверхнизких температур в вакууме. После этого ученые облучили лед высокоэнергетическим излучением, которое имитировало излучение звезд и взрывов сверхновых. Таким образом была запущена химическая реакция, которая привела к появлению "супералкоголя".

Это исследование открывает новые возможности для изучения химических реакций, которые могут происходить в глубоком космосе, включая те, что происходят в межзвездных облаках, состоящих из льда и пыли. По словам ученых, обнаружение метантетрола показывает, что в межзвездной среде происходят непредвиденные и, казалось бы, невозможные химические процессы, требующие тщательного изучения.

Авторы исследования задаются вопросом: если метантетрол может образовываться, то какие еще невозможные молекулы могут существовать и как они могут влиять на уже известную химию и физику космоса?

Ученые считают, что новое открытие может сыграть важную роль в изучении других форм жизни во Вселенной и того, как они могут зародиться не только с помощью созданной молекулы, но и других, казалось бы, невозможных молекул.

Теперь ученые хотят проверить, можно ли обнаружить метантетрол в глубоком космосе, поскольку он слишком нестабилен для существования на Земле. Обнаружить молекулу будет непросто, ведь она очень быстро распадается под воздействием света.

Ученые говорят, что новое исследование подтверждает, что химия в космосе отличается от химии на Земле. Фактически, по некоторым оценкам, было обнаружено только 1% химических веществ, встречающихся в космосе.

Как уже писал Фокус, эта технология позволяет удалять с орбиты обломки ракет и неработающие спутники. Японская компания Astroscale получила патент США на новый метод удаления космического мусора с орбиты путем его безопасного спуска в атмосферу Земли.

Также Фокус писал о том, что через 300 лет "Вояджер-1" дойдет до края и на его преодоление уйдет еще 30 000 лет. Космический аппарат "Вояджер-1" через 300 лет достигнет гипотетической области космоса. Ее существование еще не доказано, но ученые знают, что она существует.