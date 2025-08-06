Через 300 лет "Вояджер-1" дойдет до края: на его преодоление уйдет еще 30 тыс. лет

Космический аппарат “Вояджер-1” через 300 лет достигнет гипотетической области космоса. Ее существование еще не доказано, но ученые знают, что она существует.

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“Вояджер-1” запустили в 1977 году и на данный момент он находится на расстоянии около 167 а.е. от Земли. Этот аппарат стал первым рукотворным объектом, который вырвался из гелиосферы, пересек гелиопаузу и вошел в межзвездное пространство, пишет IFL Science.

Сейчас сигналу с Земли необходимо 23 часа 12 минут и 18 секунд, чтобы дойти до аппарата. Пройдет чуть больше года и на это будет уходить ровно 24 часа. В тот самый момент “Вояджер-1” станет первым рукотворным аппаратом, который достиг расстояния в полные световые сутки от Земли.

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По сути, миссия “Вояджер-1” уже давно завершилась, а запас его топлива окончательно исчерпается в 2030-х годах, но его путешествие только начинается. Через 40 тыс. лет аппарат будет находиться ближе к звезде AC +79 3888, чем к нашему Солнцу. Но перед этой удивительной встречей аппарату придется преодолеть облако Оорта.

Это та самая гипотетическая сферическая область, которая состоит из объектов, преимущественно астероидов и комет, которые окружают нашу Солнечную систему. Они находятся на самом краю влияния Солнца.

“Облако Оорта является границей, которая отмечает гравитационный край Солнечной системы. Это обширная область неоткрытых объектов. Короткопериодические кометы могут возникать в рассеянном диске, внутренней части облака Оорта, в то время как долгопериодические кометы, вероятно, происходят из сферической внешней части облака Оорта. Эти кометы проходят мимо Солнца лишь в редких случаях”, - говорят ученые из NASA.

Астрономы считают, что внутренняя граница облака Оорта начинается где-то в 2000-5000 астрономических единицах от Солнца. Отмечается, что одна астрономическая единица равняется расстоянию между Землей и Солнцем.

Начало облака Оорта может располагаться примерно в 1000 а.е. от Солнца, поэтому “Вояджер-1” может достичь этой области сего за несколько столетий. Если учитывать размер самого облака Оорта, то аппарат пробудет в нем десятки тысяч лет.

“Большая часть межзвёздного пространства фактически находится внутри нашей Солнечной системы. “Вояджеру-1” потребуется около 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака Оорта, и, возможно, около 30 000 лет, чтобы выйти за его пределы”, - говорят в NASA.

Если “Вояджеру-1” удастся пройти сквозь облако Оорта и не столкнуться ни с одним астероидом или кометой, он сможет лететь в космосе еще много лет. Поэтому ученые решили выяснить, как долго смогут сохраняться “Золотые пластинки” на аппарате с посланием для инопланетной жизни.

“Качество записей на пластинка может ухудшиться под воздействием межзвездного вещества. После 5 млрд лет путешествия “Вояджер-1” с вероятностью 99% получит повреждения, из-за которых внешняя сторона пластинок станет нечитаемой. В это же время вероятность того, что “Вояджер-2” получит подобные повреждения составляет всего около 20%”, - говорят эксперты.

Внутренняя же сторона пластинок, которая обращена к самим аппаратам, сохранится до самого слияния Млечного Пути с галактикой Андромеды, что произойдет примерно через 5 млрд лет. После этого оба космических аппарата могут быть выброшены в межгалактическую среду, где скорость их разрушения снизится.

Напомним, зонд "Вояджер-1" в последний раз посмотрел на Солнечную систему. Перед тем, как самый далекий космический аппарат встретился с горячей “стеной” с температурой почти 50 000 градусов Цельсия на краю Солнечной системы, “Вояджер-1” сделал свои последние фотографии.