Зонд "Вояджер-1" в последний раз посмотрел на Солнечную систему: вот, что он увидел (фото)

Перед тем, как самый далекий космический аппарат встретился с горячей “стеной” с температурой почти 50 000 градусов Цельсия на краю Солнечной системы, “Вояджер-1” сделал свои последние фотографии.

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Запущенный в 1977 году зонд NASA "Вояджер-1" сейчас находится примерно на расстоянии 25 000 000 000 000 километров от Земли и отдаляется от нас, продолжая полет в межзвездном пространстве. Ученым из NASA в этом году пришлось отключить еще несколько приборов космического аппарата, чтобы сэкономить энергию, необходимую для продолжения полета и передачи важных научных данных о межзвездной среде с помощью оставшихся приборов. Но камеры "Вояджер-1", с помощью которых зонд делал изображения планет Солнечной системы были отключены еще 35 лет назад. Вот, что увидел "Вояджер-1", когда в последний раз посмотрел на Солнечную систему, пишет IFLScience.

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После того, как зонд "Вояджер-1" впервые сделал фотографии Юпитера и Сатурна с близкого расстояния, его основная миссия закончилась, и он отправился к краю Солнечной системы, которую он покинул в 2012 году. Таким образом аппарат преодолел невидимую границу Солнечной системы, известную как гелиопауза, где он, как уже писал Фокус, обнаружил горячую "стену" с температурой почти 50 000 градусов Цельсия. Но зонд до сих пор продолжает передавать важные научные данные о межзвездной среде на Землю, хотя ученым из NASA приходится отключать его приборы, чтобы продлить миссию как можно дольше.

В 1989 году ученые из NASA решили отключить камеры "Вояджер-1", чтобы сэкономить энергию, необходимую приборам, которые должны были собрать данные о межзвездной среде и солнечном ветре (поток заряженных частиц, постоянно вылетающий из Солнца).

"Семейный портрет Солнечной системы" Фото: NASA

Но камеры были отключены только в 1990 году, а до этого в период с 14 февраля по 6 июня того года, зонд "Вояджер-1" сделал свои последние фотографии. Космический аппарат тогда находился на расстоянии примерно 6 миллиардов километров от Земли и в последний раз использовал свои камеры, чтобы посмотреть на Солнечную систему. Таким образом были сделаны уникальные снимки, которые ученые собрали вместе и создали ставшую уже знаменитой фотографию под названием "Семейный портрет Солнечной системы" (иногда это изображение называют просто "Семейный портрет").

Это единственная в истории серия фотографий, на которых видны вместе Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, которые выстроились в ряд вокруг Солнца. "Вояджер-1" больше никогда не сможет сделать подобные фотографии.

"Семейный портрет Солнечной системы" был создан из 60 фотографий, но на нем не хватает нескольких планет Фото: NASA

"Семейный портрет Солнечной системы" был создан из 60 фотографий, но на нем не хватает нескольких планет. Из-за того, что Меркурий находился слишком близко к Солнцу, "Вояджер-1" не смог его сфотографировать. Марс был скрыт сильным солнечным светом, а Плутон, который тогда считали последней планетой Солнечной системы (сейчас это карликовая планета), находился слишком далеко от зонда NASA.

Тогда же космический аппарат "Вояджер-1" сделал еще одну знаменитую фотографию, получившую название "Бледно-голубая точка" (Pale Blue Dot). Это снимок нашей родной планеты Земля.

Космический аппарат "Вояджер-1" сделал еще одну знаменитую фотографию, получившую название "Бледно-голубая точка" (Pale Blue Dot). Это снимок нашей родной планеты Земля. Фото: NASA

Ни один космический аппарат за последние 35 лет не смог сделать такого же портрета Солнечной системы. Хотя наблюдения за нашей планетной системой с расстояния 6 млрд км проводили еще только два зонда NASA: "Вояджер-2" и "Новые горизонты". Последний впервые в истории сделал фотографии Плутона с близкого расстояния в 2015 году.

Ученые из NASA говорят, что уже нет возможности включить камеры зонда "Вояджер-1". Они погодами подвергались воздействию очень холодных условий космоса и даже если бы их удалось включить, то вряд ли они будут работать.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году ученые из NASA помогли зонду "Вояджер-1" продолжить полет в межзвездном пространстве и ожидается, что он будет работать еще несколько лет.

Также Фокус писал о том, действительно ли Марс является Красной планетой. Марс на самом деле не имеет ярко-красный цвет, как у пожарной машины.