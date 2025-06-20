Зонд "Вояджер-1" в последний раз посмотрел на Солнечную систему: вот, что он увидел (фото)
Перед тем, как самый далекий космический аппарат встретился с горячей “стеной” с температурой почти 50 000 градусов Цельсия на краю Солнечной системы, “Вояджер-1” сделал свои последние фотографии.
Запущенный в 1977 году зонд NASA "Вояджер-1" сейчас находится примерно на расстоянии 25 000 000 000 000 километров от Земли и отдаляется от нас, продолжая полет в межзвездном пространстве. Ученым из NASA в этом году пришлось отключить еще несколько приборов космического аппарата, чтобы сэкономить энергию, необходимую для продолжения полета и передачи важных научных данных о межзвездной среде с помощью оставшихся приборов. Но камеры "Вояджер-1", с помощью которых зонд делал изображения планет Солнечной системы были отключены еще 35 лет назад. Вот, что увидел "Вояджер-1", когда в последний раз посмотрел на Солнечную систему, пишет IFLScience.
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После того, как зонд "Вояджер-1" впервые сделал фотографии Юпитера и Сатурна с близкого расстояния, его основная миссия закончилась, и он отправился к краю Солнечной системы, которую он покинул в 2012 году. Таким образом аппарат преодолел невидимую границу Солнечной системы, известную как гелиопауза, где он, как уже писал Фокус, обнаружил горячую "стену" с температурой почти 50 000 градусов Цельсия. Но зонд до сих пор продолжает передавать важные научные данные о межзвездной среде на Землю, хотя ученым из NASA приходится отключать его приборы, чтобы продлить миссию как можно дольше.
В 1989 году ученые из NASA решили отключить камеры "Вояджер-1", чтобы сэкономить энергию, необходимую приборам, которые должны были собрать данные о межзвездной среде и солнечном ветре (поток заряженных частиц, постоянно вылетающий из Солнца).
Но камеры были отключены только в 1990 году, а до этого в период с 14 февраля по 6 июня того года, зонд "Вояджер-1" сделал свои последние фотографии. Космический аппарат тогда находился на расстоянии примерно 6 миллиардов километров от Земли и в последний раз использовал свои камеры, чтобы посмотреть на Солнечную систему. Таким образом были сделаны уникальные снимки, которые ученые собрали вместе и создали ставшую уже знаменитой фотографию под названием "Семейный портрет Солнечной системы" (иногда это изображение называют просто "Семейный портрет").
Это единственная в истории серия фотографий, на которых видны вместе Венера, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, которые выстроились в ряд вокруг Солнца. "Вояджер-1" больше никогда не сможет сделать подобные фотографии.
"Семейный портрет Солнечной системы" был создан из 60 фотографий, но на нем не хватает нескольких планет. Из-за того, что Меркурий находился слишком близко к Солнцу, "Вояджер-1" не смог его сфотографировать. Марс был скрыт сильным солнечным светом, а Плутон, который тогда считали последней планетой Солнечной системы (сейчас это карликовая планета), находился слишком далеко от зонда NASA.
Тогда же космический аппарат "Вояджер-1" сделал еще одну знаменитую фотографию, получившую название "Бледно-голубая точка" (Pale Blue Dot). Это снимок нашей родной планеты Земля.
Ни один космический аппарат за последние 35 лет не смог сделать такого же портрета Солнечной системы. Хотя наблюдения за нашей планетной системой с расстояния 6 млрд км проводили еще только два зонда NASA: "Вояджер-2" и "Новые горизонты". Последний впервые в истории сделал фотографии Плутона с близкого расстояния в 2015 году.
Ученые из NASA говорят, что уже нет возможности включить камеры зонда "Вояджер-1". Они погодами подвергались воздействию очень холодных условий космоса и даже если бы их удалось включить, то вряд ли они будут работать.
Как уже писал Фокус, ранее в этом году ученые из NASA помогли зонду "Вояджер-1" продолжить полет в межзвездном пространстве и ожидается, что он будет работать еще несколько лет.
Также Фокус писал о том, действительно ли Марс является Красной планетой. Марс на самом деле не имеет ярко-красный цвет, как у пожарной машины.