Почти 50 000 градусов: зонд "Вояджер-1" обнаружил горячую "стену" на краю Солнечной системы

В 1977 году NASA отправило для изучения внешней части Солнечной системы два космических аппарата: “Вояджер-1” и “Вояджер-2”. В итоге они смогли покинуть пределы Солнечной системы, но перед этим на ее границе они столкнулись со “стеной огня”. Оказалось, что температура в этом месте составляет примерно от 29 700 до 49 700 градусов Цельсия.

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Об этом пишет IFLScience.

Границей Солнечной системы обычно считают место, где закачивается гелиосфера. Это огромная область пространства вокруг Солнца, которая заполнена солнечным ветром и находится под влиянием магнитного поля Солнца. Там, где заканчивается гелиосфера находится граница известная как гелиопауза. Там встречаются солнечный ветер, то есть поток заряженных солнечных частиц и межзвездная среда.

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Расстояние до гелиопаузы варьируется, но обычно оценивается в 120-140 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица – это примерно 150 000 000 км.

Ученые из NASA объясняют, что гелиопауза представляет собой место встречи солнечного ветра и межзвездного ветра, где их давление находится в равновесии. Этот баланс давления заставляет солнечный ветер поворачивать назад.

В 2012 году космический аппарат "Вояджер-1" стал первым в истории созданным человеком объектом, который пересек гелиопаузу. В 2018 году то же самое сделал и аппарат "Вояджер-2".

До этого ученые не знали, где именно проходит граница Солнечной системы, то есть на каком расстоянии от Солнца находится гелиопауза. Оказалось, что край гелиосферы может перемещаться по мере изменения активности Солнца, а потому два аппарата "Вояджер" пересекли гелиопаузу на разных расстояниях от нашей звезды.

Гелиопауза не является четкой границей Солнечной системы, но и иногда ее называют "стеной". А после того, как аппараты "Вояджер" выяснили, что температура там составляет от 29 700 до 49 700 градусов Цельсия, ее стали иногда называть "стеной огня".

Ученые из NASA объясняют, что гелиопауза представляет собой место встречи солнечного ветра и межзвездного ветра, где их давление находится в равновесии Фото: space.com

Несмотря на экстремальные условия оба зонда "Вояджер" смогли выжить при пересечении гелиопаузы.

Сейчас оба зонда NASA находятся в межзвездном пространстве и продолжают работать, хотя у них и возникают технические проблемы. Тем не менее аппараты передают ценные данные о межзвездной среде.

Также зонды, как говорят ученые из NASA, обнаружили несколько сюрпризов, когда впервые вышли за пределы Солнечной системы. Например, оказалось, что магнитное поле в области сразу за гелиопаузой параллельно магнитному полю внутри гелиосферы. То есть два поля выравниваются.

Сейчас оба аппарата "Вояджер" находятся на расстоянии примерно 25 миллиардов километров от нас. Пока что это самые далекие космические аппараты.

Несмотря на то, что генераторы энергии аппаратов постепенно выходят из строя, NASA продолжает продлевать их работу, отключая второстепенные приборы для экономии энергии, чтобы "Вояджеры" могли передавать данные еще несколько лет.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году NASA спасло зонд "Вояджер-1" в результате рискованной операции. Ученые удалось восстановить неработающий двигатель, чтобы продлить срок службы зонда.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые получили фотографии южного полюса Солнца. Космический аппарат Solar Orbiter впервые в истории сделал изображения южного полюса Солнца, который еще никогда не видели.