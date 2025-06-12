Майже 50 000 градусів: зонд "Вояджер-1" виявив гарячу "стіну" на краю Сонячної системи

1977 року NASA відправило для вивчення зовнішньої частини Сонячної системи два космічні апарати: "Вояджер-1" і "Вояджер-2". У підсумку вони змогли покинути межі Сонячної системи, але перед цим на її кордоні вони зіткнулися зі "стіною вогню". Виявилося, що температура в цьому місці становить приблизно від 29 700 до 49 700 градусів Цельсія.

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Про це пише IFLScience.

Межею Сонячної системи зазвичай вважають місце, де закачується геліосфера. Це величезна область простору навколо Сонця, яка заповнена сонячним вітром і перебуває під впливом магнітного поля Сонця. Там, де закінчується геліосфера, знаходиться межа відома як геліопауза. Там зустрічаються сонячний вітер, тобто потік заряджених сонячних частинок і міжзоряне середовище.

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Відстань до геліопаузи варіюється, але зазвичай оцінюється в 120-140 астрономічних одиниць від Сонця. Одна астрономічна одиниця — це приблизно 150 000 000 км.

Вчені з NASA пояснюють, що геліопауза являє собою місце зустрічі сонячного вітру і міжзоряного вітру, де їхній тиск перебуває в рівновазі. Цей баланс тиску змушує сонячний вітер повертати назад.

У 2012 році космічний апарат "Вояджер-1" став першим в історії створеним людиною об'єктом, який перетнув геліопаузу. У 2018 році те ж саме зробив і апарат "Вояджер-2".

До цього вчені не знали, де саме проходить межа Сонячної системи, тобто на якій відстані від Сонця розташована геліопауза. Виявилося, що край геліосфери може переміщатися в міру зміни активності Сонця, а тому два апарати "Вояджер" перетнули геліопаузу на різних відстанях від нашої зірки.

Геліопауза не є чіткою межею Сонячної системи, але й іноді її називають "стіною". А після того, як апарати "Вояджер" з'ясували, що температура там становить від 29 700 до 49 700 градусів Цельсія, її стали іноді називати "стіною вогню".

Вчені з NASA пояснюють, що геліопауза являє собою місце зустрічі сонячного вітру і міжзоряного вітру, де їхній тиск перебуває в рівновазі Фото: space.com

Попри екстремальні умови обидва зонди "Вояджер" змогли вижити під час перетину геліопаузи.

Наразі обидва зонди NASA перебувають у міжзоряному просторі і продовжують працювати, хоча у них і виникають технічні проблеми. Проте апарати передають цінні дані про міжзоряне середовище.

Також зонди, як кажуть учені з NASA, виявили кілька сюрпризів, коли вперше вийшли за межі Сонячної системи. Наприклад, виявилося, що магнітне поле в ділянці одразу за геліопаузою паралельне магнітному полю всередині геліосфери. Тобто два поля вирівнюються.

Зараз обидва апарати "Вояджер" перебувають на відстані приблизно 25 мільярдів кілометрів від нас. Поки що це найдальші космічні апарати.

Незважаючи на те, що генератори енергії апаратів поступово виходять з ладу, NASA продовжує подовжувати їхню роботу, відключаючи другорядні прилади для економії енергії, щоб "Вояджери" могли передавати дані ще кілька років.

Як уже писав Фокус, раніше цього року NASA врятувало зонд "Вояджер-1" в результаті ризикованої операції. Вченим вдалося відновити непрацюючий двигун, щоб продовжити термін служби зонда.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше отримали фотографії південного полюса Сонця. Космічний апарат Solar Orbiter вперше в історії зробив зображення південного полюса Сонця, який ще ніколи не бачили.