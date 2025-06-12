Раніше ніхто його не бачив: астрономи вперше отримали фотографії південного полюса Сонця (фото)

Космічний апарат Solar Orbiter вперше в історії зробив зображення південного полюса Сонця, який ще ніколи не бачили. Нові знімки показують, що магнітне поле нашої зірки являє собою порохову бочку, яка готова вибухнути.

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Про це пише Live Science.

Хоча Сонце є найбільш вивченою зіркою, все ж таки астрономи ще багато про неї не знають. Також досі не вдавалося побачити полярні регіони Сонця. Жоден космічний апарат ще ніколи не фотографував їх. Але це вдалося апарату Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ЄКА). Він зробив приголомшливі фотографії південного полюса Сонця.

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За словами вчених з ЄКА, тоді як Земля та інші планети обертаються навколо Сонця в площині екліптики на відносно одній лінії з екватором нашої зірки, апарат Solar Orbiter зміг обертатися на 17 градусів нижче від екватора протягом кількох місяців. Таким чином йому вдалося отримати історичні зображення невловимого південного полярного регіону Сонця.

Нові фотографії Solar Orbiter зробив за допомогою трьох із десяти своїх приладів, які призначені для вивчення Сонця. При цьому знімки отримані як у видимому, так і в ультрафіолетовому світлі.

У результаті вчені отримали безпрецедентний погляд на заплутані лінії магнітного поля Сонця, яке готується до перевороту, тобто незабаром мають змінитися місця розташування південного та північного магнітних полюсів. Також нові дані засвідчили певних хімічних елементів, які переміщуються в плазмі, що становить сонячний вітер. Це постійний потік заряджених частинок, який керує космічною погодою в Сонячній системі. Учені кажуть, що нові дані мають допомогти поліпшити розуміння сонячного вітру, космічної погоди та 11-річного циклу активності Сонця.

Космічний апарат Solar Orbiter уперше зробив фотографії південного полюса Сонця Фото: ESA

Поки що Сонце перебуває у фазі сонячного максимуму, тобто періоду підвищеної активності протягом 11-річного циклу, коли з'являється більше спалахів і корональних викидів маси, що спричиняють геомагнітні бурі на Землі. Solar Orbiter отримав нові дані про магнітне поле нашої зірки, яке задіяне у створенні спалахів на Сонці, що являють собою потужні викиди випромінювання та енергії.

Вивчення магнітного поля Сонця засвідчило наявність парадокса: тоді як звичайні магніти мають північний і південний полюс, на південному полюсі Сонця магнітні поля мають і північну, і південну полярність.

Південний полюс Сонця в різних довжинах хвиль світла Фото: ESA

За словами вчених з ЄКА, це тимчасове явище. Це означає, що скоро магнітне поле Сонця змінить місце розташування своїх полюсів, як це відбувається приблизно один раз протягом 11 річного циклу. Коли магнітне поле Сонця перевернеться, закінчиться сонячний максимум і почнеться перехід до сонячного мінімуму. Це має статися вже цього року, а потім протягом 5-6 років Сонце проявлятиме не дуже сильну активність.

Найближчими роками Solar Orbiter, використовуючи гравітацію Венери, ще більше нахилятиме свою орбіту щодо екватора Сонця. У грудні 2026 року він обертатиметься під кутом 24 градуси до площини екліптики, а вже в червні 2029 року — під кутом 33 градуси. Це дасть змогу отримати ще докладніші зображення не тільки південного, а й північного полюса Сонця.

Вчені кажуть, що отримані дані і ті, що очікуються в найближчому майбутньому, змінять розуміння магнітного поля Сонця, сонячного вітру і сонячної активності.

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