Зонд NASA зафіксував особливий потужний магнітний вибух на Сонці: чому це важливо для нас

Сонячний зонд "Паркер" безпосередньо спостерігав потужний магнітний вибух у короні Сонця, який може допомогти передбачити геомагнітні бурі на Землі.

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Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

Під час прольоту через верхню частину атмосфери Сонця сонячний зонд "Паркер" від NASA безпосередньо зафіксував у безпрецедентних подробицях потужний плазмовий вибух, що прямує до поверхні нашої зірки. Прилади зонда виявили протони з приблизно в 1000 разів більшою енергією, ніж очікувалося, і плазмовий струмінь, який спрямований до поверхні Сонця, а не в космос. Дослідження показало, що складна динаміка магнітного поля Сонця допомагає прискорювати заряджені частинки до набагато більших швидкостей, ніж очікувалося.

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Струмінь плазми, спрямований до Сонця, був спричинений магнітним перез'єднанням в атмосфері нашої зірки. Це вибуховий процес, під час якого лінії магнітного поля спочатку розриваються, а потім знову з'єднуються. Це потужне явище перетворює енергію, запасену в магнітному полі Сонця, на енергію, що прискорює сонячний вітер, тобто постійний потік заряджених частинок, який Сонце викидає в космос, і він летить через усю Сонячну систему.

Сонячний зонд "Паркер" безпосередньо спостерігав потужний магнітний вибух у короні Сонця, який може допомогти передбачити геомагнітні бурі на Землі Фото: NASA

Розуміння магнітного перез'єднання має вирішальне значення для більш точного прогнозування космічної погоди, яка формується сонячним вітром та іншими виверженнями на Сонці. На Землі космічна погода може спричиняти геомагнітні бурі, які спричиняють вимкнення електроенергії, пошкоджують супутники, заважають роботі радіозв'язку та систем GPS. З іншого боку, вона також спричиняє появу полярних сяйв в атмосфері Землі.

Прогнози космічної погоди вимагають складних комп'ютерних моделювань на основі рівнянь, що описують поведінку магнітного поля Сонця. Але всі ці рівняння є лише приблизними через складність магнітного поля Сонця і величезні розміри нашої зірки. Щоб підвищити точність прогнозів космічної погоди необхідно отримати багато даних про Сонце і в цьому допомагає сонячний зонд "Паркер".

Розуміння магнітного перез'єднання має вирішальне значення для більш точного прогнозування космічної погоди, яка формується сонячним вітром та іншими виверженнями на Сонці Фото: Forbes

Він не просто пролітає через верхню частину атмосфери Сонця, відому як корона, а й безпосередньо вимірює магнітні поля і частинки всередині і навколо корони з безпрецедентною деталізацією. За словами вчених, результати дослідження показують, що магнітне перез'єднання є важливим джерелом високоенергетичних частинок у сонячному вітрі.

Нові дані мають особливу цінність, адже зонд NASA вивчає Сонце з близької відстані в той час, коли наша зірка перебуває в середині сонячного максимуму. Це пік активності Сонця, коли відбувається набагато більше вивержень плазми і сонячних спалахів, які разом викликають геомагнітні бурі на Землі.

Сонячний зонд "Паркер" здійснив другий дуже близький проліт повз Сонце 22 березня цього року, коли він перебував на відстані 6,1 млн км від поверхні нашої зірки. Перший раз зонд здійснив такий самий подвиг у грудні 2024 року.

Як уже писав Фокус, астрономи за допомогою найпотужнішого сонячного телескопа отримали нові дані про магнітні поля Сонця.

Також Фокус писав про те, що через рік після початку випробувальної місії космічного корабля Starliner компанії Boeing, що стала невдалою, NASA перенесло дату нового запуску альтернативи космічному кораблю Dragon компанії SpaceX. Кораблі компанії Ілона Маска виконують регулярні польоти на МКС, куди доставляють астронавтів і вантажі.