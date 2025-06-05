Магнітні фіранки: астрономи вперше побачили смуги розміром із місто на Сонці (фото)

Учені використовували найбільший у світі сонячний телескоп, щоб зробити неймовірно докладні знімки поверхні Сонця. Вони виявили тонкі магнітні смуги, що перетинають нашу зірку, і магнітні поля, які нагадують фіранки, що розвіваються і змінюють світло.

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Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

Астрономи, які вивчають Сонце, вперше змогли спостерігати магнітні смуги на поверхні Сонця з безпрецедентною роздільною здатністю. У цьому їм допоміг сонячний телескоп імені Деніела Іноуе, який розташований на Гаваях. Це спостереження пропонує нове розуміння того, як магнітні поля Сонця формують динаміку на його поверхні та впливають на космічну погоду.

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Магнітні смуги на Сонці утворюються на краях гранул, сонячних конвекційних осередків, де гаряча плазма піднімається зсередини зірки, щоб досягти поверхні. Вони поводяться трохи як фіранки, що розвіваються на вітрі, але їхній рух диктується магнітними полями, що взаємодіють у гранулах. Смуги можна побачити, тому що світло від гранул певним чином піддається впливу магнітних полів.

Якщо магнітне поле в смузі сильніше, ніж у її оточенні, то світло від гранул посилиться, роблячи смугу яскравішою. Якщо магнітне поле слабше, смуга здаватиметься темнішою. Чергування сили магнітного поля призводить до появи смугастого малюнка. Довжина смуг становить приблизно 20 км, що відповідає розміру середнього міста. Ці смуги є відбитками дрібномасштабних варіацій магнітного поля.

Вчені кажуть, то вони вперше вивчили дрібномасштабну структуру поверхні Сонця з безпрецедентною просторовою роздільною здатністю всього близько 20 кілометрів.

Вчені кажуть, то вони вперше вивчили дрібномасштабну структуру поверхні Сонця з безпрецедентною просторовою роздільною здатністю всього близько 20 кілометрів Фото: IFLS

Магнітне поле Сонця більш потужне, ніж у Землі. У деяких ділянках нашої зірки воно може бути в тисячі разів сильнішим. Водночас магнітне поле звичайного магніту на холодильнику в кілька разів сильніше за магнітне поле Землі і в Сонця це магнітне поле має схожу силу. Астрономи кажуть, що магнітні смуги мають ту саму силу магнітного поля, що і в середньому на Сонці, але їхній вплив поширюється на великі регіони.

Вчені порівняли зображення Сонця з моделюванням, яке відтворює фізику поверхні Сонця, і виявили, що дані узгоджуються. Нове дослідження дало змогу отримати більше інформації про поведінку магнітного поля Сонця.

Сонце знаходиться на відстані майже 150 млн км від нас і вже майже 5 млрд років утримує структуру Сонячної системи своєю гравітацією. Але астрономи ще багато чого не знають про нашу зірку. Вивчаючи магнітну архітектуру поверхні Сонця, вчені сподіваються зрозуміти фізику сонячних спалахів і корональних викидів маси, щоб краще передбачати космічну погоду, яка впливає на нашу планету.

Наразі Сонце перебуває на максимумі своєї активності в його 11-річному циклі, коли відбувається багато спалахів і викидів плазми, які часто спрямовані на Землю. Це призводить до появи геомагнітної бурі, яка може негативно впливати на роботу систем зв'язку, навігації та електромереж.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, як виникли найбільші магнітні поля у Всесвіті. Нове дослідження показує, що вони майже напевно виникли в глибокій історії космосу.

Також Фокус писав про те, що на Сонці з'явилися три корональні діри, які роблять нашу зірку схожою на обличчя з величезним ротом і очима.