Магнитные занавески: астрономы впервые увидели полосы размером с город на Солнце (фото)

Ученые использовали самый большой в мире солнечный телескоп, чтобы сделать невероятно подробные снимки поверхности Солнца. Они обнаружили тонкие магнитные полосы, пересекающие нашу звезду, и магнитные поля, которые напоминают развевающиеся занавески, которые изменяют свет.

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Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

Астрономы, изучающие Солнце, впервые смогли наблюдать магнитные полосы на поверхности Солнца с беспрецедентным разрешением. В этом им помог солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ, который находится на Гавайях. Это наблюдение предлагает новое понимание того, как магнитные поля Солнца формируют динамику на его поверхности и влияют на космическую погоду.

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Магнитные полосы на Солнце образуются на краях гранул, солнечных конвекционных ячеек, где горячая плазма поднимается изнутри звезды, чтобы достичь поверхности. Они ведут себя немного как занавески, развевающиеся на ветру, но их движение диктуется магнитными полями, взаимодействующими в гранулах. Полосы можно увидеть, потому что свет от гранул определенным образом подвергается влиянию магнитных полей.

Если магнитное поле в полосе сильнее, чем в ее окружении, то свет от гранул усилится, делая полосу ярче. Если магнитное поле слабее, полоса будет казаться темнее. Чередование силы магнитного поля приводит к появлению полосатого рисунка. Длина полос составляет примерно 20 км, что соответствует размеру среднего города. Эти полосы являются отпечатками мелкомасштабных вариаций магнитного поля.

Ученые говорят, то они впервые изучили мелкомасштабную структуру поверхности Солнца с беспрецедентным пространственным разрешением всего около 20 километров.

Ученые говорят, то они впервые изучили мелкомасштабную структуру поверхности Солнца с беспрецедентным пространственным разрешением всего около 20 километров Фото: IFLS

Магнитное поле Солнца более мощное, чем у Земли. В некоторых участках нашей звезды оно может быть в тысячи раз сильнее. В то же время магнитное поле обычного магнита на холодильнике в несколько раз сильнее магнитного поля Земли и у Солнца это магнитное поле имеет похожую силу. Астрономы говорят, что магнитные полосы имеют ту же силу магнитного поля, что и в среднем на Солнце, но их влияние распространяется на обширные регионы.

Ученые сравнили изображения Солнца с моделированием, которое воссоздают физику поверхности Солнца, и обнаружили, что данные согласуются. Новое исследование позволило получить больше информации о поведении магнитного поля Солнца.

Солнце находится на расстоянии почти 150 млн км от нас уже почти 5 млрд лет удерживает структуру Солнечной системы своей гравитацией. Но астрономы еще многого не знают о нашей звезде. Изучая магнитную архитектуру поверхности Солнца, ученые надеются понять физику солнечных вспышек и корональных выбросов массы, чтобы лучше предсказывать космическую погоду, которая влияет на нашу планету.

В настоящее время Солнце находится на максимуме своей активности в его 11-летнем цикле, когда происходит много вспышек и выбросов плазмы, которые часто направлены на Землю. Это приводит к появлению геомагнитной бури, которая может негативно влиять на работу систем связи, навигации и электросетей.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, как возникли самые большие магнитные поля во Вселенной. Новое исследование показывает, что они почти наверняка возникли в глубокой истории космоса.

Также Фокус писал о том, что на Солнце появились три корональные дыры, которые делают нашу звезду похожей на лицо с огромным ртом и глазами.