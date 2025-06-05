На Солнце появились гигантский рот и глаза: что происходит с нашей звездой (фото)

Гигантская дыра на Солнце, похожая на рот, размером примерно как 5 Юпитеров, выбрасывает потоки солнечных частиц в направлении Земли.

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Об этом пишет ScienceAlert.

На новом изображении, сделанном космическим аппаратом Solar Dynamics Observatory, Солнце имеет немного странный вид: у звезды появились гигантские дыры, которые напоминают рот и глаза.

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На самом деле это обычное явление для нашей звезды, ведь космический аппарат запечатлел появление корональных дыр на Солнце. Это регионы, где открывается магнитное поле Солнца, что позволяет солнечному ветру (потоку солнечных частиц), который постоянно выходит из нашей звезды, легче и быстрее направлять выбросы плазмы через Солнечную систему.

Если смотреть на Солнце в оптическом диапазоне света, то ничего не будет видно. Но из-за того, что корональные дыры имеют более низкую температуру и плотность, чем окружающая плазма, в ультрафиолетовом свете они выглядят как большие, похожие на пустоты темные пятна.

На новом изображении, сделанном космическим аппаратом Solar Dynamics Observatory, Солнце имеет немного странный вид: у звезды появились гигантские дыры, которые напоминают рот и глаза Фото: NASA

В настоящее время конфигурация корональных дыр на Солнце напоминает кричащее лицо с широкой, похожей на рот дырой в южном полушарии и двумя похожими на глаза дырами в северном полушарии звезды.

Если нижняя дыра имеет размер примерно в 5 Юпитеров, то верхние дыры имеют размер как Юпитер каждая. Диаметр планеты Юпитер составляет примерно 140 000 км. Все три темных региона на Солнце посылают через Солнечную систему потоки частиц и плазмы. Они летят в направлении Земли.

Если нижняя дыра имеет размер примерно в 5 Юпитеров, то верхние дыры имеют размер как Юпитер каждая Фото: NASA

Мощный солнечный ветер, который выбрасывают корональные дыры может создавать геомагнитные бури на Земле, когда солнечные частицы сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Но ученые считают, что даже если в ближайшие дни и произойдет геомагнитная буря, то она будет намного слабее той, что вызывают мощные корональные выбросы массы, возникающие вместе со вспышками на Солнце. Такие выбросы плазмы происходят из-за пересоединения линий магнитного поля в тех местах Солнца, где магнитное поле сильнее.

Ученые из Британской метеорологической службы считают, что прямого удара солнечного ветра по Земле не будет, если что-то и произойдет, то это будет скользящий удар. А потому существует вероятность появления лишь слабой геомагнитной бури 5 или 6 июня. Но возможно на этой неделе произойдет новый этап усиления солнечного ветра, что может привести к появлению более сильной геомагнитной бури.

Напоминаем, что недавно активность Солнца создала геомагнитную бурю уровня G4, как уже писал Фокус. Это почти самая мощная геомагнитная буря из всех возможных.

Ученые считают, что Солнце постепенно выходит из фазы солнечного максимума, который должен завершиться в этом году. Это фаза самой большой активности Солнца в течение 11-летнего солнечного цикла. Поэтому до конца года стоит ожидать и сильных солнечных ветров, и мощных корональных выбросов массы, которые будут оказывать влияние на Землю.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили гигантскую планету, которая вращается вокруг крошечной звезды. Согласно нынешним теориям такая планета не должна существовать.