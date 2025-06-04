Это невозможно: астрономы обнаружили рекордную планету, никто не знает, как она появилась

Ученые обнаружили гигантскую планету, которая вращается вокруг очень маленькой звезды. Такая планета не могла сформироваться, согласно текущим теориям, но все же она существует. Астрономы пока не могут объяснить, каким образом она была создана.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

Маленькие звезды не создают огромные планеты

После того, как рождаются звезды путем сжатия облаков газа и пыли, их окружает часть оставшегося материала. Его накапливает молодая звезда и растет. Когда рост звезды прекращается вокруг нее остается протопланетный диск из газа и пыли, в котором формируются планеты. Масса материала в протопланетном диске пропорциональная массе звезды. То есть, чем больше звезда, тем больше существует материала для создания планет и не просто планет, а огромных газовых гигантов, таких как Юпитер или Сатурн. Это значит, что возле маленьких звезд огромные газовые гиганты формироваться не должны. Тем не менее астрономы уже обнаружили достаточно большие планеты, которые вращаются вокруг звезд класса красный карлик, которые меньше Солнца по размеру.

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Самая маленькая звезда с огромной планетой

Но настолько огромной планеты, которая вращается вокруг настолько маленькой звезды, астрономы еще никогда не видели. Считалось, что это невозможно. В протопланетном диске очень маленькой звезды не будет материала для формирования гигантской планеты. Но с помощью космического телескопа TESS астрономы нашли планету размером с Сатурн, которая вращается вокруг красного карлика в 5 раз меньшего, чем Солнце. По словам ученых, они обнаружили самую маленькую звезду, вокруг которой вращается гигантская планета.

Эта звезда под названием TOI-6894 не только в 5 раз меньше Солнца по размеру, но и примерно в 5 раз меньше по массе. При этом новая планета, названная TOI-6894b, всего примерно на 14% меньше Юпитера по размеру.

Расчеты астрономов показывают, что звезда красный карлик имеет диаметр примерно 320 000 км, а обнаруженная планета – примерно 120 000 км. То есть она почти в 10 раз больше Земли. Наблюдения также показали, что планета TOI-6894b имеет всего 17% массы Юпитера, а потому она имеет очень маленькую плотность.

Планета TOI-6894b и красный карлик планета TOI-6894 в представлении художника Фото: ScienceAlert

Соотношение между размером звезды и размером планеты делает появление последней просто невероятным, говорят ученые. Они не ожидали, что такая планета может быть создана из материала, окружающего очень маленькую звезду. Это открытие бросает вызов текущим теориям формирования планет.

Астрономы не знают, как была создана эта планета

Существует две главные теории, описывающие формирования газовых гигантов в протопланетных дисках:

одна предполагает, что материала накапливается постепенно, образуя ядро, которое затем притягивает своей гравитацией окружающие газы;

вторая предполагает, что в протопланетном диске может возникнуть нестабильность, которая приводит к тому, что отдельные его участки сжимаются, создавая газовые гиганты.

Но ни одна из этих теорий не может объяснить создание планеты TOI-6894b. Астрономы пока не знают, как она могла быть создана.

Еще одной особенностью планеты TOI-6894b является то, что она слишком холодная по сравнению с другими газовыми гигантами. Такие планеты имеют в среднем температуру 800 – 1800 градусов Цельсия. Но у обнаруженной планеты температура составляет почти 150 градусов Цельсия.

Астрономы продолжат исследование этой планеты, чтобы понять, как она образовалась и из чего состоит.

Что касается звезд класса красный карлик, то это самый распространенный тип звезд в галактике Млечный Путь. Напоминаем, что в нашей галактике находится от 200 до 400 млрд звезд. Большинство из них, как считается, имеют планеты, но пока что за пределами Солнечной системы астрономы обнаружили всего чуть более 6 тысяч планет.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету возле другого Солнца. Астрономы использовали новый метод обнаружения планет и нашли новый мир, который относится к классу супер-Земля.