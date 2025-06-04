Земля 2.0: астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету возле другого Солнца

Астрономы использовали новый метод обнаружения экзопланет и нашли новый мир, который относится к классу супер-Земля. Новое достижение открывает возможность для обнаружения планет практически идентичных Земле.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Экзопланетами называются миры, которые расположены за пределами Солнечной системы. За последние более 30 лет астрономы обнаружили более 6000 экзопланет, но поиски так называемой Земли 2.0 продолжаются. Ученые считают, что максимально похожий на нашу планету мир должен существовать на просторах нашей галактики Млечный Путь, которая содержит сотни миллиардов звезд, вокруг которых должны вращаться триллионы планет. И среди них должна быть вторая Земля.

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Возле Солнца существует условная область космоса, которая называется зоной обитаемости. Это значит, что в этой зоне имеются все условия для появления и развития жизни на планетах. В Солнечной системе жизнь существует только на Земле.

Таких как Солнце звезд в нашей галактике много. Впервые планету в зоне обитаемости звезд, похожей на Солнце, астрономы обнаружили в 1995 году. Но все эти годы продолжаются поиски каменистых планет, расположенных в зонах обитаемости своих звезд, которые могут быть потенциально пригодными для жизни.

В основном астрономы находят планеты, которые относятся к классу газовые гиганты, то есть похожи на планету Юпитер или Сатурн. Тем не менее удается иногда обнаружить и планету класса супер-Земля. Это каменистые миры, масса которых максимум в 10 раз больше, чем у Земли.

Потенциально обитаемая супер-Земля

Теперь же астрономы использовали новый метод обнаружения экзопланет и нашли новый мир. Эта супер-Земля получила название Kepler-725c, и она вращается вокруг звезды похожей на Солнце, где ранее была обнаружена планета класса газовый гигант.

Исследование показало, что планета Kepler-725c имеет массу, которая примерно в 10 раз больше, чем у Земли. Но самое главное, что она находится в зоне обитаемости своей звезды, что делает этот мир потенциально пригодным для жизни.

Планета Kepler-725c в представлении художника Фото: phys.org

Орбитальный период планеты Kepler-725c, то есть время за которое она совершает полный оборот вокруг своей звезды, составляет 207 земных дней. Напоминаем, что орбитальный период Земли – чуть более 365 дней. Также астрономы выяснили, что эта планета получает примерно в полтора раза больше излучения звезды, чем Земля от Солнца.

Новый метод поможет найти вторую Землю

Для того, чтобы обнаружить эту планету астрономы впервые использовали метод изменения времени прохождения. Это метод обнаружения экзопланет путем наблюдения за изменениями орбитального движения планет, когда они подвержены гравитационному влиянию соседних миров.

В основном астрономы во время поиска новых планет, масса которых максимум в 10 раз больше, чем у Земли, расположенных в зоне обитаемости звезд, полагаются на транзитный метод и метод лучевой скорости. Первый метод основан на измерении заблокированного света звезды, проходящей на ее фоне планеты. Второй метод основан на измерении так называемых колебаний звезды под действием гравитации проходящей мимо планеты. Но оба эти метода имеют существенные ограничения, когда речь идет о поиске планет, которые максимально похожи на Землю.

По словам астрономов, обнаружение планеты Kepler-725c с помощью нового метода показывает его эффективность. Таким образом можно обнаружить каменистые планеты с малой массой, которые имеют вытянутые орбиты и их сложно обнаружить на фоне родных звезд.

Ученые говорят, что этот метод приближает нас к обнаружению потенциальной Земли 2.0, которая может быть очень похожа на наш родной мир и она может обитаемой.

Потенциально обитаемые планеты, которые обнаружили астрономы

Ниже представлены некоторые из наиболее известных потенциально обитаемых экзопланет, которые были обнаружены по состоянию на 2025 год и их исследование продолжается. Все они находятся в зоне обитаемости своих звезд.

TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g: это три каменистые планеты с размером почти, как у Земли. Они находятся на расстоянии 40 световых лет от нас.

K2-18b: эта планета находится на расстоянии 124 световых года от нас и предполагается, что ее поверхность может быть покрыта океаном из жидкой воды. Некоторые ученые заявляют, что там были обнаружены химические соединения, указывающие на наличие жизни. Но не все с этим согласны, как уже писал Фокус.

Проксима Центавра b: это самая близкая к нам экзопланета, которая находится на расстоянии чуть более 4 световых лет от нас. Масса этой планеты почти такая же, как и у Земли.

ТOI 700d и TOI 700e: две планеты имеют почти такой же размер, как и Земля, и находятся на расстоянии 100 световых лет от нас.

HD 20794 d: каменистая планета, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, всего в 19,5 световых годах от Земли. Она немного больше нашей планеты.

Напоминаем, что 1 световой год равен примерно 9,6 трлн км.

Как уже писал Фокус, нечто заставило планету Марс полностью измениться и ученые выяснили, что за этим стоит. Астрономы впервые наблюдали процесс на Марсе, который привел к почти полной потере атмосферы Красной планеты. Также это привело к полной потере жидкой воды на поверхности Марса.