Земля 2.0: астрономи виявили потенційно населену планету біля іншого Сонця

Астрономи використали новий метод виявлення екзопланет і знайшли новий світ, який належить до класу супер-Земля. Нове досягнення відкриває можливість для виявлення планет практично ідентичних Землі.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

Екзопланетами називаються світи, які розташовані за межами Сонячної системи. За останні понад 30 років астрономи виявили понад 6000 екзопланет, але пошуки так званої Землі 2.0 тривають. Науковці вважають, що максимально схожий на нашу планету світ має існувати на теренах нашої галактики Чумацький Шлях, яка містить сотні мільярдів зірок, навколо яких мають обертатися трильйони планет. І серед них має бути друга Земля.

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Біля Сонця існує умовна область космосу, яка називається зоною населеності. Це означає, що в цій зоні є всі умови для появи і розвитку життя на планетах. У Сонячній системі життя існує тільки на Землі.

Таких як Сонце зірок у нашій галактиці багато. Уперше планету в зоні населеності зірок, схожої на Сонце, астрономи виявили 1995 року. Але всі ці роки тривають пошуки кам'янистих планет, розташованих у зонах населеності своїх зірок, які можуть бути потенційно придатними для життя.

Здебільшого астрономи знаходять планети, які належать до класу газові гіганти, тобто схожі на планету Юпітер або Сатурн. Проте вдається іноді виявити і планету класу супер-Земля. Це кам'янисті світи, маса яких максимум у 10 разів більша, ніж у Землі.

Потенційно населена супер-Земля

Тепер же астрономи використали новий метод виявлення екзопланет і знайшли новий світ. Ця супер-Земля отримала назву Kepler-725c, і вона обертається навколо зірки, схожої на Сонце, де раніше було виявлено планету класу газовий гігант.

Дослідження показало, що планета Kepler-725c має масу, яка приблизно в 10 разів більша, ніж у Землі. Але найголовніше, що вона розташована в зоні населеності своєї зірки, що робить цей світ потенційно придатним для життя.

Планета Kepler-725c в уявленні художника Фото: phys.org

Орбітальний період планети Kepler-725c, тобто час, за який вона здійснює повний оберт навколо своєї зірки, становить 207 земних днів. Нагадуємо, що орбітальний період Землі — трохи більше 365 днів. Також астрономи з'ясували, що ця планета отримує приблизно в півтора раза більше випромінювання зірки, ніж Земля від Сонця.

Новий метод допоможе знайти другу Землю

Для того, щоб виявити цю планету астрономи вперше використали метод зміни часу проходження. Це метод виявлення екзопланет шляхом спостереження за змінами орбітального руху планет, коли вони піддаються гравітаційному впливу сусідніх світів.

Здебільшого астрономи під час пошуку нових планет, маса яких максимум у 10 разів більша, ніж у Землі, розташованих у зоні населеності зірок, покладаються на транзитний метод і метод променевої швидкості. Перший метод заснований на вимірюванні заблокованого світла зірки, планети, що проходить на її тлі. Другий метод заснований на вимірюванні так званих коливань зірки під дією гравітації планети, що проходить повз неї. Але обидва ці методи мають суттєві обмеження, коли йдеться про пошук планет, які максимально схожі на Землю.

За словами астрономів, виявлення планети Kepler-725c за допомогою нового методу показує його ефективність. Таким чином можна виявити кам'янисті планети з малою масою, які мають витягнуті орбіти і їх складно виявити на тлі рідних зірок.

Вчені кажуть, що цей метод наближає нас до виявлення потенційної Землі 2.0, яка може бути дуже схожа на наш рідний світ, і вона може бути населеною.

Потенційно населені планети, які виявили астрономи

Нижче представлено деякі з найвідоміших потенційно населених екзопланет, які було виявлено станом на 2025 рік і їхнє дослідження триває. Усі вони перебувають у зоні населеності своїх зірок.

TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g: це три кам'янисті планети з розміром майже, як у Землі. Вони розташовані на відстані 40 світлових років від нас.

K2-18b: ця планета розташована на відстані 124 світлових роки від нас і припускають, що її поверхня може бути покрита океаном із рідкої води. Деякі вчені заявляють, що там було виявлено хімічні сполуки, які вказують на наявність життя. Але не всі з цим згодні, як уже писав Фокус.

Проксима Центавра b: це найближча до нас екзопланета, яка розташована на відстані трохи більше ніж 4 світлові роки від нас. Маса цієї планети майже така ж, як і у Землі.

ТOI 700d і TOI 700e: дві планети мають майже такий самий розмір, як і Земля, і розташовані на відстані 100 світлових років від нас.

HD 20794 d: кам'яниста планета, яка обертається навколо зірки, схожої на Сонце, лише за 19,5 світлових років від Землі. Вона трохи більша за нашу планету.

Нагадуємо, що 1 світловий рік дорівнює приблизно 9,6 трлн км.

Як уже писав Фокус, щось змусило планету Марс повністю змінитися і вчені з'ясували, що за цим стоїть. Астрономи вперше спостерігали процес на Марсі, який призвів до майже повної втрати атмосфери Червоної планети. Також це призвело до повної втрати рідкої води на поверхні Марса.