Таємниця Червоної планети: щось змусило Марс повністю змінитися, вчені з'ясували, що це

За допомогою космічного апарату NASA вчені вперше спостерігали процес на Марсі, який призвів до майже повної втрати атмосфери Червоної планети. Також це призвело до повної втрати рідкої води на поверхні Марса.

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Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

Хоча Марс зараз є сухою, млявою і холодною планетою з тонкою атмосферою, є ознаки того, що мільярди років тому це був зовсім інший світ. Деякі особливості поверхні Марса, а також мінерали, які можуть бути створені тільки за допомогою води, вказують на те, що в минулому це була тепла і волога планета. Передбачається, що на Марсі існували річки, озера і навіть неглибокі моря.

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Для того, щоб на Марсі була рідка вода на поверхні, Червона планета мала б мати товсту атмосферу, що дає змогу утримувати тепло і підтримувати більш високий тиск. Розуміння того, як і коли Марс втратив більшу частину своєї атмосфери має важливе значення для розуміння того, коли Червона планета була придатною для життя.

За останні кілька років астрономи зібрали докази того, що сонячний вітер (потік заряджених частинок, який постійно випускає Сонце) і радіація знищили більшу частину атмосфери Марса. Астрономи припускали, що причиною цього міг бути процес, відомий як розпорошення, коли частинки сонячного вітру стикаються з верхніми шарами атмосфери планети. Завдяки цим зіткненням нейтральні атоми отримують достатньо енергії, щоб подолати гравітацію планети і полетіти в космос.

Тепер же вчені за допомогою даних космічного апарату NASA MAVEN вперше спостерігали процес розпилення в атмосфері Марса. Астрономи створили карту розподілу газу аргон у верхніх шарах атмосфери Червоної планети. Аргон є ідеальним індикатором викидів з атмосфери через свої властивості. Якщо велика кількість аргону відлітає в космос, значить відбувається процес розпилення.

На цій ілюстрації зображено раннє марсіанське середовище (праворуч) з рідкою водою і щільнішою атмосферою порівняно з холодним і сухим середовищем, яке ми спостерігаємо сьогодні (ліворуч). Фото: Live Science

Астрономи виявили багато аргону в тій частині атмосфери Марса, де частинки сонячного вітру стикаються з атомами і молекулами газів у ній. Аргону було набагато більше, ніж показували моделі його природного поширення під дією гравітації Марса. Тому вчені дійшли висновку, що внаслідок процесу розпилення атоми і молекули вилітають з атмосфери Марса в космос.

Автори дослідження вважають, що в такий самий спосіб мільярди років тому було втрачено щільну атмосферу Марса і на Червоній планеті зникли умови для підтримання рідкої води на поверхні.

Учені виявили, що атоми та молекули з атмосфери викидаються частіше під час сонячних бур. Тобто під час підвищеної активності Сонця, коли зірка випускає більше сильного випромінювання і викидає потоки плазми, які врізаються в Марс.

Астрономи дійшли висновку, що мільярди років тому, коли Сонце було активнішим, Марс зазнавав ще більшого негативного впливу нашої зірки. Коли у планети зникло магнітне поле, воно не могло захистити Марс від потужного сонячного вітру, який прискорював процес втрати атмосфери.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що ядро Марса сформувалося не так, як ядро Землі і воно має дуже неприємний запах.

Також Фокус писав про те, що через майже 100 років фізики вперше побачили "другий звук". Після того, як у 1938 році було передбачено таке явище як "другий звук", тобто хвилеподібний потік тепла через надплинну рідину, його не могли виявити безпосередньо.