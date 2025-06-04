Тайна Красной планеты: нечто заставило Марс полностью измениться, ученые выяснили, что это

С помощью космического аппарата NASA ученые впервые наблюдали процесс на Марсе, который привел к почти полной потере атмосферы Красной планеты. Также это привело к полной потере жидкой воды на поверхности Марса.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Live Science.

Хотя Марс сейчас является сухой, безжизненной и холодной планетой с тонкой атмосферой, есть признаки того, что миллиарды лет назад это был совсем другой мир. Некоторые особенности поверхности Марса, а также минералы, которые могут быть созданы только с помощью воды, указывают на то, что в прошлом это была теплая и влажная планета. Предполагается, что на Марсе существовали реки, озера и даже неглубокие моря.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Для того, чтобы на Марсе была жидкая вода на поверхности, Красная планета должна была иметь толстую атмосферу, позволяющую удерживать тепло и поддерживать более высокое давление. Понимание того, как и когда Марс потерял большую часть своей атмосферы имеет важное значение для понимания того, когда Красная планета была пригодной для жизни.

За последние несколько лет астрономы собрали доказательства того, что солнечный ветер (поток заряженных частиц, который постоянно выпускает Солнце) и радиация уничтожили большую часть атмосферы Марса. Астрономы предполагали, что причиной этого мог быть процесс, известный как распыление, когда частицы солнечного ветра сталкиваются с верхними слоями атмосферы планеты. Благодаря этим столкновениям нейтральные атомы получают достаточно энергии, чтобы преодолеть гравитацию планеты и улететь в космос.

Теперь же ученые с помощью данных космического аппарата NASA MAVEN впервые наблюдали процесс распыления в атмосфере Марса. Астрономы создали карту распределения газа аргон в верхних слоях атмосферы Красной планеты. Аргон является идеальным индикатором выбросов из атмосферы из-за своих свойств. Если большое количество аргона улетает в космос, значит происходит процесс распыления.

На этой иллюстрации изображена ранняя марсианская среда (справа) с жидкой водой и более плотной атмосферой по сравнению с холодной и сухой средой, которую мы наблюдаем сегодня (слева) Фото: Live Science

Астрономы обнаружили много аргона в той части атмосферы Марса, где частицы солнечного ветра сталкиваются с атомами и молекулами газов в ней. Аргона было намного больше, чем показывали модели его естественно распространения под действием гравитации Марса. Поэтому ученые пришли к выводу, что в результате процесса распыления атомы и молекулы вылетают из атмосферы Марс в космос.

Авторы исследования считают, что таким же образом миллиарды лет назад была потеряна плотная атмосфера Марса и на Красной планете исчезли условия для поддержания жидкой воды на поверхности.

Ученые обнаружили, что атомы и молекулы из атмосферы выбрасываются чаще во время солнечных бурь. То есть во время повышенной активности Солнца, когда звезда выпускает больше сильного излучения и выбрасывает потоки плазмы, которые врезаются в Марс.

Астрономы пришли к выводу, что миллиарды лет назад, когда Солнце было более активным, Марс подвергался еще большему негативному влиянию нашей звезды. Когда у планеты исчезло магнитное поле, оно не могло защитить Марс от мощного солнечного ветра, который ускорял процесс потери атмосферы.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что ядро Марса сформировалось не так, как ядро Земли и оно имеет очень неприятных запах.

Также Фокус писал о том, что через почти 100 лет физики впервые увидели "второй звук". После того, как в 1938 году было предсказано такое явление как "второй звук", то есть волнообразный поток тепла через сверхтекучие жидкости, его не могли обнаружить напрямую.