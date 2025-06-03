Запах тухлых яиц: ученые выяснили, что находится в центре Марса

Исследование показало, что ядро Красной планеты сформировалось быстрее, чем ядро ​​Земли, благодаря тому, что к центру Марса переместились расплавленное железо и сульфиды никеля.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

Каменистые планеты, к которым относятся Земля и Марс, имеют такие главные слои: кора, мантия, внешнее расплавленное ядро, которое может создавать глобальное магнитное поле, и внутреннее твердое ядро. Обычно более тяжелые химические элементы, особенно железо и никель, опускаются к центру планет, в то время как более легкие химические элементы остаются во внешних слоях. Считается, что для того, чтобы железо и никель смогли переместится в ядро планеты, ее внутренняя часть должна быть расплавлена теплом, выделяемым радиоактивным распадом алюминия-26 и, возможно, железа-56.

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Предполагается, что именно так сформировалось ядро Земли и этот процесс занял примерно 1 млрд лет. Метеориты, которые прибыли с Марса указывают на то, что его ядро сформировалось всего за несколько миллионов лет после создания планеты. Это значит, что Марс формировался быстрее, чем Земля, но модели эволюции Солнечной системы тяжело это объясняют. Авторы исследования выяснили, каким образом у Марса могло так быстро сформироваться ядро.

Примерно 4,5 млрд лет назад все планеты Солнечной системы были созданы из материала, который окружал молодое Солнце. Этот материал, состоящий из газа и пыли, находился в протопланетном диске. Возле Солнца находились более тяжелые элементы, такие как железо и никель, а во внешней части протопланетного диска находились более легкие материалы, такие как вода и водород. Марс образовался в месте, которое находилось посередине.

Исследование показало, что ядро Красной планеты сформировалось быстрее, чем ядро ​​Земли, благодаря тому, что к центру Марса переместились расплавленное железо и сульфиды никеля Фото: NASA

Ученые считают, что возле Марса все еще было много железа и никеля, но также было много таких элементов, как кислород и сера. Авторы исследования предположили, что это могло повлиять на процесс формирования ядра Красной планеты и проверили эту идею во время экспериментов.

Ученые нагрели образцы богатой сульфатами породы до температуры выше 1000 градусов Цельсия, что достаточно для плавления сульфидов, но не силикатных пород. Затем они выяснили, что расплавленные сульфиды проходят через твердую породу.

Дальнейшие эксперименты показали, что расплавленные сульфиды железа и никеля могут проходить через трещины в твердой породе и они скорее всего накапливались в ядре Марса. При этом этот процесс действительно мог занять всего несколько миллионов лет и это произошло задолго до того, как радиоактивный распад расплавил недра Марса.

После этого ученые проверили свою идею в экспериментах с марсианскими метеоритами, которые показали, что вышеописанный процесс мог происходить на этапе формирования Марса.

Таким образом ученые пришли к выводу, что ядро Марса может быть наполнено серой, а как известно сера пахнет тухлыми яйцами.

Как уже писал Фокус, ученые представили план изменения Марса, чтобы сделать его пригодным для жизни.

Также Фокус писал о том, что еще одно исследование показало, что одна известная планета, которая является газовым гигантом, сформировалась с помощью крошечных камней.