Какую планету в Солнечной системе хотят изменить до неузнаваемости: ученые показали план

Идея о том, чтобы сделать Марс пригодным для жизни уже давно вдохновляет фантастов. Группа ученых утверждает, что вскоре терраформирование Красной планеты перестанет быть просто научной фантастикой.

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Об этом сообщает SciTechDaily.

В своей новой статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, команда ученых рассказала, что потребуется, чтобы сделать Марс более похожим на Землю. Исследование было проведено командой из организации Pioneer Research Labs и Чикагского университета. Ученые подробно описали первые шаги, которые нужно предпринять, чтобы сделать Марс пригодным для жизни.

“Хотите верьте, хотите нет, но с 1991 года никто на самом деле не рассматривал вопрос о возможности терраформирования Марса. Однако с тех пор мы добились больших успехов в науке о Марсе, геоинженерии, возможностях запуска и биологии, что дает нам возможность по-новому взглянуть на исследования терраформирования и спросить себя, что на самом деле возможно”, - говорит соавтор статьи, палеонтолог из Национальной лаборатории Лос-Аламоса Нина Ланза.

Как сделать Марс пригодным для жизни

Для того, чтобы сделать Марс пригодным для жизни, необходимо повысить на планете температуру и уплотнить атмосферу. Таким образом, первым шагом может стать использование искусственных микробов для начала производства кислорода посредством фотосинтеза. Со временем это может помочь накопить достаточно кислорода для поддержания жидкой воды и, в конечном итоге, более сложной жизни.

Но прежде чем заниматься терраформированием Марса, ученые предупреждают, что необходимо рассмотреть все аспекты проблемы.

“Прежде чем решать, стоит ли заниматься терраформированием Марса, необходимо разобраться с практическими требованиями, затратами и возможными рисками”, - пишут авторы.

На данный момент ученые изучают запасы воды на Марсе, а также углекислого газа и химию почвы. Таким образом ученые хотят понять, есть ли на Красной планете необходимое количество сырья для такого масштабного преобразования.

По словам авторов статьи, новые методы позволяют повысить среднюю температуру Марса на десятки градусов всего за несколько десятилетий. Для этого ученым нужно лучше понять физические, химические и биологические ограничения, которые могут повлиять на терраформирование.

Это также может помочь людям заселить не только Марс, но и помочь сохранить Землю. Авторы говорят, что технологии, разработанные для обитания на Марсе, такие как устойчивые к высыханию культуры, эффективное восстановление почвы и улучшенное моделирование экосистемы, вероятно, принесут пользу нашей родной планете.

“Исследования по терраформированию Марса предлагают жизненно важный испытательный полигон для планетарной науки, потенциально подтверждая теории или выявляя пробелы в знаниях. Продолжение исследований обещает значительный научный прогресс, независимо от того, произойдет ли полномасштабное терраформирование”, - пишут авторы.

Ученые подчеркивают, что если люди смогут терраформировать такой мир, как Марс, то это может стать первым шагом к еще более амбициозным проектам.

Что такое терраформирование

Терраформирование — это гипотетический процесс изменения условий на другой планете или космическом теле с целью сделать его пригодным для жизни земных организмов, прежде всего человека. Эта идея широко представлена в научной фантастике, но также обсуждается в научных кругах как долгосрочная цель освоения космоса. Терраформирование может включать в себя изменение атмосферы, температуры, рельефа и экосистемы планеты, чтобы она стала более похожей на Землю.

Одним из самых популярных кандидатов для терраформирования считается Марс. На его поверхности есть запасы воды в виде льда, и имеются признаки древней гидросферы. Основные задачи при терраформировании Марса включают повышение атмосферного давления, увеличение температуры, а также насыщение атмосферы кислородом. Предлагаемые методы варьируются от использования парниковых газов до установки космических зеркал, отражающих солнечный свет на поверхность планеты.

Однако терраформирование сопряжено с огромными технологическими, энергетическими и этическими трудностями. Существует вопрос биоэтики: допустимо ли вмешательство в потенциально существующие экосистемы других планет? Несмотря на это, идея терраформирования продолжает вдохновлять ученых, инженеров и писателей, представляя собой грандиозную цель будущего человечества.

Напомним, ученые предлагают заразить другой мир Солнечной системы жизнью. Исследователи предлагают необычных эксперимент, который предполагает занесение микробной жизни на Энцелад, один из спутников планеты Сатурн.