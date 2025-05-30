Ученые предлагают заразить другой мир Солнечной системы жизнью: зачем это нужно

Исследователи предлагают необычных эксперимент, который предполагает занесение микробной жизни на Энцелад, один из спутников планеты Сатурн. И в то же время ученые объясняют, почему этого, возможно, делать нельзя.

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Исследование опубликовано в журнале Space Policy, пишет IFLScience.

Зачем заселять микробной жизнью Энцелад?

Потенциально обитаемыми мирами в Солнечной системе считаются спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. Считается, что под ледяной поверхностью у них скрываются огромные океаны из жидкой воды. Что касается Энцелада, то ученым уже известно, что в этом океане есть важные элементы для жизни. Поэтому потенциально там могут жить микроорганизмы.

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Но что если, дальнейшее исследование Энцелада с помощью специального космического аппарата покажет, что жизнь в его подземном океане отсутствует? В таком случае авторы исследования предлагают специально отправить туда земную микробную жизнь, чтобы понять, как живые организмы распространяются в безжизненном, но пригодном для жизни мире. Это может рассказать о том, каким образом первые живые организмы, возникшие на дне океанов на Земле, распространились по нашей планете.

Также подобный эксперимент может дать важную информацию о том, как люди могут заселять другие миры, а обитаемый Энцелад может стать источником материала для исследования внешней части Солнечной системы.

Ученые говорят, что существующие технологии позволяют занести жизнь на Энцелад, где есть условия для ее процветания.

Почему не стоит проводить эксперимент на Энцеладе?

В то же время ученые считают, что этот эксперимент может столкнуться с глубокими этическими вопросами. Если на Энцеладе будет обнаружена внеземная жизнь, то это станет революцией, и люди будут пытаться ее сохранить.

Но если там нет жизни, то имеют ли люди право проводить эксперимент по заселению другого мира живыми микроорганизмами? Имеют ли люди право изменять всю биосферу другого мира на какой-то период или навсегда? Эти вопросы придется еще обсудить, говорят авторы исследования.

Энцелад Фото: NASA

Энцелад: почему это потенциально обитаемый мир?

Энцелад является шестым по величине спутником Сатурна и четырнадцатым по удаленности от планеты.

Средний диаметр Энцелада составляет примерно 504 километров, что почти в 7 раз меньше диаметра Луны.

Поверхность Энцелада покрыта чистым водяным льдом, а это значит, спутник Сатурна очень яркий, ведь имеет огромную отражательную способность: он отражает 99% солнечного света.

Под толстой ледяной корой Энцелада скрывается океан из жидкой воды, который, как полагают, покрывает весь спутник.

Из трещин на Энцеладе постоянно бьют мощные струи водяного пара и ледяных частиц, которые выбрасываются в космос на сотни километров.В этих струях были обнаружены многие органические молекулы, которые указывают на возможную обитаемость этого мира.

Считается, что энергия, необходимая для поддержания жидкого океана и геологической активности на Энцеладе обеспечивает гравитационное взаимодействие Энцелада с Сатурном и другими спутниками планеты.

Средняя температура на поверхности Энцелада составляет примерно минут 200 градусов Цельсия. А на глубине в океане температура, как считается составляет примерно от нуля до плюс одного градуса Цельсия. Температура на дне океана, там, где находятся гидротермальные источники, достигает от плюс 90 до плюс 370 градусов Цельсия, как считают ученые. Именно эти гидротермальные источники, вероятно, обеспечивают энергию и химические вещества, необходимые для поддержания потенциальной жизни.

Еще Фокус писал о том, что ученые считают, что физика океана на Энцеладе ставит под угрозу обнаружение внеземной жизни.

Как уже писал Фокус, не только у планеты Сатурн есть кольца, но и у некоторых других миров в Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новые спутники у Сатурна, их больше, чем у любой другой планеты.