Учені пропонують заразити інший світ Сонячної системи життям: навіщо це потрібно

Дослідники пропонують незвичайних експеримент, який передбачає занесення мікробного життя на Енцелад, один із супутників планети Сатурн. І водночас учені пояснюють, чому цього, можливо, робити не можна.

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Дослідження опубліковано в журналі Space Policy, пише IFLScience.

Навіщо заселяти мікробним життям Енцелад?

Потенційно населеними світами в Сонячній системі вважаються супутник Юпітера Європа і супутник Сатурна Енцелад. Вважається, що під крижаною поверхнею у них ховаються величезні океани з рідкої води. Що стосується Енцелада, то вченим уже відомо, що в цьому океані є важливі елементи для життя. Тому потенційно там можуть жити мікроорганізми.

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Але що якщо подальше дослідження Енцелада за допомогою спеціального космічного апарату покаже, що життя в його підземному океані відсутнє? У такому разі автори дослідження пропонують спеціально відправити туди земне мікробне життя, щоб зрозуміти, як живі організми поширюються в неживому, але придатному для життя світі. Це може розповісти про те, яким чином перші живі організми, що виникли на дні океанів на Землі, поширилися по нашій планеті.

Також такий експеримент може дати важливу інформацію про те, як люди можуть заселяти інші світи, а населений Енцелад може стати джерелом матеріалу для дослідження зовнішньої частини Сонячної системи.

Вчені кажуть, що наявні технології дають змогу занести життя на Енцелад, де є умови для його процвітання.

Чому не варто проводити експеримент на Енцеладі?

Водночас учені вважають, що цей експеримент може зіткнутися з глибокими етичними питаннями. Якщо на Енцеладі буде виявлено позаземне життя, то це стане революцією, і люди намагатимуться його зберегти.

Але якщо там немає життя, то чи мають люди право проводити експеримент із заселення іншого світу живими мікроорганізмами? Чи мають люди право змінювати всю біосферу іншого світу на якийсь період або назавжди? Ці питання доведеться ще обговорити, кажуть автори дослідження.

Енцелад Фото: NASA

Енцелад: чому це потенційно населений світ?

Енцелад є шостим за величиною супутником Сатурна і чотирнадцятим за віддаленістю від планети.

Середній діаметр Енцелада становить приблизно 504 кілометри, що майже в 7 разів менше діаметра Місяця.

Поверхня Енцелада вкрита чистим водяним льодом, а це означає, що супутник Сатурна дуже яскравий, адже має величезну відбивну здатність: він відбиває 99% сонячного світла.

Під товстою крижаною корою Енцелада ховається океан із рідкої води, який, як вважають, покриває весь супутник.

З тріщин на Енцеладі постійно б'ють потужні струмені водяної пари і крижаних частинок, які викидаються в космос на сотні кілометрів, а в цих струменях виявлено багато органічних молекул, які вказують на можливу придатність до життя цього світу.

Вважають, що енергію, необхідну для підтримання рідкого океану і геологічної активності на Енцеладі, забезпечує гравітаційна взаємодія Енцелада із Сатурном та іншими супутниками планети.

Середня температура на поверхні Енцелада становить приблизно хвилин 200 градусів Цельсія. А на глибині в океані температура, як вважається, становить приблизно від нуля до плюс одного градуса Цельсія. Температура на дні океану, там, де розташовані гідротермальні джерела, сягає від плюс 90 до плюс 370 градусів Цельсія, як вважають учені. Саме ці гідротермальні джерела, ймовірно, забезпечують енергію і хімічні речовини, необхідні для підтримки потенційного життя.

Ще Фокус писав про те, що вчені вважають, що фізика океану на Енцеладі ставить під загрозу виявлення позаземного життя.

Як уже писав Фокус, не тільки у планети Сатурн є кільця, а й у деяких інших світів у Сонячній системі.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нові супутники у Сатурна, їх більше, ніж у будь-якої іншої планети.