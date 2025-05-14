Не тільки у Сатурна: які ще планети Сонячної системи мають кільця (фото)

Більшість людей, ймовірно, якщо думають про планети з кільцями, то одразу ж згадують про планету Сатурн. Але це не єдина планета в Сонячній системі, що має таку особливість.

Related video

Про це пише Live Science.

Які планети Сонячної системи мають кільця?

Нагадуємо, що в Сонячній системі навколо Сонця обертається 8 планет: відносно невеликі кам'янисті світи з твердою поверхнею Меркурій, Венера, Земля і Марс, а також величезні газові гіганти Юпітер, Сатурн, Урна і Нептун (у міру віддалення від нашої зірки).

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Насправді, не тільки Сатурн має кільця, вони також є і в Юпітера, Урана та Нептуна. Також наразі вченим відомо, що деякі інші об'єкти в Сонячній системі, включно з карликовою планетою Хаумеа та астероїдом Харікло, мають кільця.

Хаумеа — це транснепутновий об'єкт, що має форму яйця, який знаходиться за орбітою Нептуна, останньої планети Сонячної системи. Крім того, що Хаумеа має кільця, також це об'єкт з найбільшою швидкістю обертання навколо своєї осі серед відомих об'єктів розміром понад 100 км. Середній радіус цієї карликової планети становить 800 км.

Харікло — це найбільший астероїд у регіоні Сонячної системи між головним поясом астероїдів (розташований між Марсом і Юпітером) і поясом Койпера (область за орбітою Нептуна, де знаходяться мільйони крижаних тіл різного розміру).

Астероїд Харікло. Ілюстрація Фото: NASA

Із чого складаються кільця планет Сонячної системи?

Хоча із Землі кільця чотирьох газових гігантів виглядають міцними і твердими, насправді вони складаються з крихітних шматочків льоду і каменю, які обертаються навколо гігантських світів. Кільця Сатурна в основному складаються з льоду, Юпітера — з пилу, а в Урана і Нептуна — з льоду і пилу. При цьому кільця, що складаються з пилу, набагато тьмяніші за ті, що складаються з льоду, адже гірше відбивають сонячне світло, а тому їх складно побачити.

Юпітер і його кільця Фото: solar-system

З чого складаються кільця планети, частково залежить від того, як далеко вона розташована від Сонця. У зовнішній частині Сонячної системи, де розташовані Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, досить холодно, щоб утворився лід. Водночас, якби у Землі були кільця, вони точно не складалися б із льоду через близьке розташування нашої планети до Сонця. Нагадуємо, що від Землі до нашої зірки приблизно 150 млн км.

Як далеко від Землі розташовані Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун?

Юпітер перебуває в середньому на відстані 778 млн км від Землі і ця планета в 5,5 разів більша за нашу.

Сатурн і Землю в середньому розділяє 1300 млн км, і найвідоміша планета з кільцями в 4,5 раза більша за Землю.

Уран розташований на відстані в середньому 2,9 млрд км від Землі і цей світ у 2 рази більший за нашу планету.

Нептун також приблизно в 2 рази більший за Землю і знаходиться на відстані в середньому 4,5 млрд км.

Середня відстань вказана тому, що ці планети під час обертання навколо Сонця то наближаються до Землі, то віддаляються від неї.

Уран і його кільця Фото: NASA

Наприклад, кільця Юпітера менші та більш тьмяні, ніж у Сатурна. Річ у тім, що чотири головні супутники Юпітера (Іо, Європа, Ганімед і Каллісто) не дають змоги створити величезні кільця, адже вони руйнують їх своєю гравітацією.

Яким чином у планет Сонячної системи з'явилися кільця?

Вчені вважають, що планета може отримати кільця різними способами. Наприклад, якщо у велику планету врізається великий об'єкт, то внаслідок удару в космос відлітають частини цієї планети. Через те, що планета має велику гравітацію, ці уламки починають кружляти навколо планети, а не відлітають далі в космос. Таким чином формується кільце.

З іншого боку, кільце у планети може виникнути, якщо її супутник підлетить занадто близько і буде розірваний на частини гравітацією планети. Таким чином утворюється хмара уламків, яка продовжує кружляти навколо планети.

Нептун і його кільця Фото: NASA

Вчені вважають, що зростання кілець постійно підживлюють астероїди, що пролітають повз планет, які захоплюються гравітацією величезного світу.

Астрономи досі ще багато чого не знають про кільця гігантських планет Сонячної системи і не знають точно, як утворилися кільця Сатурна. Також невідомо, чому кільця планет сильно відрізняються одне від одного. Найбільшу інтригу становлять кільця Урана. Вчені вважають, що ці кільця підтримуються в стабільному стані за допомогою особливих супутників планети, але їх поки що так і не виявили.

Науковці вважають, що через сотні мільйонів років усі кільця планет зникнуть, навіть у Сатурна, коли лід і каміння, з яких вони складаються, потраплять в атмосферу далеких світів.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA зробив унікальне інфрачервоне зображення Марса, а тому планета виглядає не так, як зазвичай. До речі, цей апарат прямує до супутника Юпітера під назвою Європа, щоб з'ясувати, чи може там бути позаземне життя.

Також Фокус писав про те, що Сонце викинуло в космос структуру довжиною 1 мільйон км. Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зробив приголомшливі зображення виверження масивної сонячної нитки, відомої також, як протуберанець, у північній півкулі Сонця.