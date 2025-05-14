Не только у Сатурна: у каких еще планет Солнечной системы есть кольца (фото)

Большинство людей, вероятно, если думают о планетах с кольцами, то сразу же вспоминают о планете Сатурн. Но это не единственная планета в Солнечной системе, имеющая такую особенность.

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Об этом пишет Live Science.

У каких планет Солнечной системы есть кольца?

Напоминаем, что в Солнечной системе вокруг Солнца вращается 8 планет: относительно небольшие каменистые миры с твердой поверхностью Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также огромные газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Урна и Нептун (по мере удаления от нашей звезды).

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На самом деле, не только Сатурн имеет кольца, они также есть и у Юпитера, Урана и Нептуна. Также сейчас ученым известно, что некоторые другие объекты в Солнечной системе, включая карликовую планету Хаумеа и астероид Харикло, имеют кольца.

Хаумеа – это транснепутновый объект, имеющий форму яйца, который находится за орбитой Нептуна, последней планеты Солнечной системы. Кроме того, что Хаумеа имеет кольца, также это объект с самой большой скоростью вращения вокруг своей оси среди известных объектов размером более 100 км. Средний радиус этой карликовой планеты составляет 800 км.

Харикло – это самый большой астероид в регионе Солнечной системы между главным поясом астероидов (находится между Марсом и Юпитером) и поясом Койпера (область за орбитой Нептуна, где находятся миллионы ледяных тел разного размера).

Астероид Харикло. Иллюстрация Фото: NASA

Из чего состоят кольца планет Солнечной системы?

Хотя с Земли кольца четырех газовых гигантов выглядят прочными и твердыми, на самом деле они состоят из крошечных кусочков льда и камня, которые вращаются вокруг гигантских миров. Кольца Сатурна в основном состоят из льда, Юпитера — из пыли, а у Урана и Нептуна — из льда и пыли. При этом кольца, состоящие из пыли, намного тусклее тех, что состоят из льда, ведь хуже отражают солнечный свет, а потому их сложно увидеть.

Юпитер и его кольца Фото: NASA

Из чего состоят кольца планеты, частично зависит от того, как далеко она находится от Солнца. Во внешней части Солнечной системы, где находятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, достаточно холодно, чтобы образовался лед. В то же время, если бы у Земли были кольца, они точно не состояли бы из льда из-за близкого расположения нашей планеты к Солнцу. Напоминаем, что от Земли до нашей звезды примерно 150 млн км.

Как далеко от Земли находятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун?

Юпитер находится в среднем на расстоянии 778 млн км от Земли и эта планета в 5,5 раз больше, чем наша.

Сатурн и Землю в среднем разделяет 1300 млн км, и самая известная планета с кольцами в 4,5 раза больше Земли.

Уран находится на расстоянии в среднем 2,9 млрд км от Земли и этот мир в 2 раза больше нашей планеты.

Нептун также примерно в 2 раза больше Земли и находится на расстоянии в среднем 4,5 млрд км.

Среднее расстояние указано потому, что эти планеты во время вращения вокруг Солнца то приближаются к Земле, то отдаляются от нее.

Уран и его кольца Фото: NASA

Например, кольца Юпитера меньше и более тусклые, чем у Сатурна. Дело в том, что четыре главных спутника Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто) не позволяют создать огромные кольца, ведь они разрушают их своей гравитацией.

Каким образом у планет Солнечной системы появились кольца?

Ученые считают, что планета может получить кольца разными способами. Например, если в крупную планету врезается большой объект, то в результате удара в космос улетают части этой планеты. Из-за того, что планета имеет большую гравитацию, эти обломки начинают кружить вокруг планеты, а не улетают дальше в космос. Таким образом формируется кольцо.

С другой стороны, кольцо у планеты может возникнуть, если ее спутник подлетит слишком близко и будет разорван на части гравитацией планеты. Таким образом образует облако обломков, которое продолжает кружить вокруг планеты.

Нептун и его кольца Фото: NASA

Ученые считают, что рост колец постоянно подпитывают пролетающие мимо планет астероиды, которые захватываются гравитацией огромного мира.

Астрономы до сих пор еще многого не знают о кольцах гигантских планет Солнечной системы и не знают точно, как образовались кольца Сатурна. Также неизвестно, почему кольца планет сильно отличаются друг от друга. Самую большую интригу представляют кольца Урана. Ученые считают, что эти кольца поддерживаются в стабильном состоянии с помощью особенных спутников планеты, но их пока так и не обнаружили.

Ученые считают, что через сотни миллионов лет все кольца планет исчезну, даже у Сатурна, когда лед и камни, из которых они состоят попадут в атмосферу далеких миров.

Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA сделал уникальное инфракрасное изображение Марса, а потому планета выглядит не так, как обычно. Кстати, этот аппарат направляется к спутнику Юпитера под названием Европа, чтобы выяснить, может ли там быть внеземная жизнь.

Также Фокус писал о том, что Солнце выбросило в космос структуру длиной 1 миллион км. Космический аппарат Solar Dynamics Observatory сделал потрясающие изображения извержения массивной солнечной нити, известной также, как протуберанец, в северном полушарии Солнца.