Не только у Сатурна: у каких еще планет Солнечной системы есть кольца (фото)
Большинство людей, вероятно, если думают о планетах с кольцами, то сразу же вспоминают о планете Сатурн. Но это не единственная планета в Солнечной системе, имеющая такую особенность.
Об этом пишет Live Science.
У каких планет Солнечной системы есть кольца?
Напоминаем, что в Солнечной системе вокруг Солнца вращается 8 планет: относительно небольшие каменистые миры с твердой поверхностью Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также огромные газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Урна и Нептун (по мере удаления от нашей звезды).
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На самом деле, не только Сатурн имеет кольца, они также есть и у Юпитера, Урана и Нептуна. Также сейчас ученым известно, что некоторые другие объекты в Солнечной системе, включая карликовую планету Хаумеа и астероид Харикло, имеют кольца.
- Хаумеа – это транснепутновый объект, имеющий форму яйца, который находится за орбитой Нептуна, последней планеты Солнечной системы. Кроме того, что Хаумеа имеет кольца, также это объект с самой большой скоростью вращения вокруг своей оси среди известных объектов размером более 100 км. Средний радиус этой карликовой планеты составляет 800 км.
- Харикло – это самый большой астероид в регионе Солнечной системы между главным поясом астероидов (находится между Марсом и Юпитером) и поясом Койпера (область за орбитой Нептуна, где находятся миллионы ледяных тел разного размера).
Из чего состоят кольца планет Солнечной системы?
Хотя с Земли кольца четырех газовых гигантов выглядят прочными и твердыми, на самом деле они состоят из крошечных кусочков льда и камня, которые вращаются вокруг гигантских миров. Кольца Сатурна в основном состоят из льда, Юпитера — из пыли, а у Урана и Нептуна — из льда и пыли. При этом кольца, состоящие из пыли, намного тусклее тех, что состоят из льда, ведь хуже отражают солнечный свет, а потому их сложно увидеть.
Из чего состоят кольца планеты, частично зависит от того, как далеко она находится от Солнца. Во внешней части Солнечной системы, где находятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, достаточно холодно, чтобы образовался лед. В то же время, если бы у Земли были кольца, они точно не состояли бы из льда из-за близкого расположения нашей планеты к Солнцу. Напоминаем, что от Земли до нашей звезды примерно 150 млн км.
Как далеко от Земли находятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун?
- Юпитер находится в среднем на расстоянии 778 млн км от Земли и эта планета в 5,5 раз больше, чем наша.
- Сатурн и Землю в среднем разделяет 1300 млн км, и самая известная планета с кольцами в 4,5 раза больше Земли.
- Уран находится на расстоянии в среднем 2,9 млрд км от Земли и этот мир в 2 раза больше нашей планеты.
- Нептун также примерно в 2 раза больше Земли и находится на расстоянии в среднем 4,5 млрд км.
Среднее расстояние указано потому, что эти планеты во время вращения вокруг Солнца то приближаются к Земле, то отдаляются от нее.
Например, кольца Юпитера меньше и более тусклые, чем у Сатурна. Дело в том, что четыре главных спутника Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто) не позволяют создать огромные кольца, ведь они разрушают их своей гравитацией.
Каким образом у планет Солнечной системы появились кольца?
Ученые считают, что планета может получить кольца разными способами. Например, если в крупную планету врезается большой объект, то в результате удара в космос улетают части этой планеты. Из-за того, что планета имеет большую гравитацию, эти обломки начинают кружить вокруг планеты, а не улетают дальше в космос. Таким образом формируется кольцо.
С другой стороны, кольцо у планеты может возникнуть, если ее спутник подлетит слишком близко и будет разорван на части гравитацией планеты. Таким образом образует облако обломков, которое продолжает кружить вокруг планеты.
Ученые считают, что рост колец постоянно подпитывают пролетающие мимо планет астероиды, которые захватываются гравитацией огромного мира.
Астрономы до сих пор еще многого не знают о кольцах гигантских планет Солнечной системы и не знают точно, как образовались кольца Сатурна. Также неизвестно, почему кольца планет сильно отличаются друг от друга. Самую большую интригу представляют кольца Урана. Ученые считают, что эти кольца поддерживаются в стабильном состоянии с помощью особенных спутников планеты, но их пока так и не обнаружили.
Ученые считают, что через сотни миллионов лет все кольца планет исчезну, даже у Сатурна, когда лед и камни, из которых они состоят попадут в атмосферу далеких миров.
Как уже писал Фокус, космический аппарат NASA сделал уникальное инфракрасное изображение Марса, а потому планета выглядит не так, как обычно. Кстати, этот аппарат направляется к спутнику Юпитера под названием Европа, чтобы выяснить, может ли там быть внеземная жизнь.
Также Фокус писал о том, что Солнце выбросило в космос структуру длиной 1 миллион км. Космический аппарат Solar Dynamics Observatory сделал потрясающие изображения извержения массивной солнечной нити, известной также, как протуберанец, в северном полушарии Солнца.