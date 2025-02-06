Фізика океану на Енцеладі ставить під загрозу виявлення інопланетян на супутнику Сатурна (фото)

Дослідження передбачає, що космічним апаратам буде складно виявити ознаки життя в підземному океані крижаного світу.

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Навіть якщо вдасться взяти зразки підземного океану, який ховається під крижаною поверхнею супутника Сатурна Енцелад, то пошук ознак життя, що потенційно існує там, може виявитися набагато складнішим, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth and Environment, пише Phys.

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Енцелад — це крижаний світ діаметром приблизно 500 км, який є шостим за розміром супутником Сатурна. Але він давно цікавить вчених, адже вважається, що під його поверхнею знаходиться величезний океан з рідкої води. Вчені вважають, що в цьому океані може існувати позаземне життя.

Автори нового дослідження вважають, що фізика підземного океану може перешкодити матеріалу, що вказує на існування життя, досягти того місця, де його зможуть виявити космічні апарати. Вчені вважають, що океан складається з окремих шарів, які різко уповільнюють рух матеріалу з дна океану на поверхню. Будь-який органічний матеріал може зруйнуватися або трансформуватися в міру проходження через окремі шари океану на Енцеладі, вважають учені.

Енцелад — це крижаний світ діаметром приблизно 500 км, який є шостим за розміром супутником Сатурна Фото: NASA

Таким чином будь-які ознаки позаземного життя будуть змінені до невпізнання, коли досягнуть поверхні, де космічні апарати зможуть їх зібрати. Тобто якщо навіть життя процвітає на дні океану на Енцеладі, дізнатися про це буде дуже складно.

Автори дослідження кажуть, що це схоже на те, як якщо б ми намагалися визначити існування життя глибоко в океані на Землі, збираючи зразки води тільки на його поверхні. Але з океанами Землі все більш-менш зрозуміло, а ось фізика океану на Енцеладі до кінця незрозуміла.

Дослідження показало, що шари в океані Енцелада найімовірніше мають різну щільність і заважають проходженню до поверхні будь-яких органічних молекул і хімічних ознак активності живих істот. Тобто ці шари можуть утримувати цей необхідний для визначення життя матеріал протягом сотень і навіть тисяч років.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найбільшу структуру у Всесвіті розміром 1,3 млрд світлових років. Нова космічна надструктура отримала назву на честь лічильної системи інків і її маса в 200 квадрильйонів разів більша, ніж у Сонця.

Якщо розумні інопланетяни існують, то вони, можливо, вже спостерігають за ними з глибин космосу. Недавнє дослідження показало, на якій відстані від Землі інопланетяни могли б виявити ознаки існування ще одного розумного виду, тобто нас, як уже писав Фокус .