Яку планету в Сонячній системі хочуть змінити до невпізнання: вчені показали план

Ідея про те, щоб зробити Марс придатним для життя вже давно надихає фантастів. Група вчених стверджує, що незабаром тераформування Червоної планети перестане бути просто науковою фантастикою.

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Про це повідомляє SciTechDaily.

У своїй новій статті, опублікованій у журналі Nature Astronomy, команда вчених розповіла, що знадобиться, щоб зробити Марс більш схожим на Землю. Дослідження було проведено командою з організації Pioneer Research Labs і Чиказького університету. Вчені детально описали перші кроки, які потрібно зробити, щоб зробити Марс придатним для життя.

"Хочете вірте, хочете ні, але з 1991 року ніхто насправді не розглядав питання про можливість тераформування Марса. Однак відтоді ми домоглися великих успіхів у науці про Марс, геоінженерії, можливостях запуску та біології, що дає нам можливість по-новому поглянути на дослідження тераформування і запитати себе, що насправді можливо", — каже співавторка статті, палеонтологиня з Національної лабораторії Лос-Аламоса Ніна Ланза.

Як зробити Марс придатним для життя

Для того, щоб зробити Марс придатним для життя, необхідно підвищити на планеті температуру і ущільнити атмосферу. Таким чином, першим кроком може стати використання штучних мікробів для початку виробництва кисню за допомогою фотосинтезу. Згодом це може допомогти накопичити достатньо кисню для підтримки рідкої води і, зрештою, складнішого життя.

Але перш ніж займатися тераформуванням Марса, вчені попереджають, що необхідно розглянути всі аспекти проблеми.

"Перш ніж вирішувати, чи варто займатися тераформуванням Марса, необхідно розібратися з практичними вимогами, витратами і можливими ризиками", — пишуть автори.

Наразі вчені вивчають запаси води на Марсі, а також вуглекислого газу і хімію ґрунту. Таким чином вчені хочуть зрозуміти, чи є на Червоній планеті необхідна кількість сировини для такого масштабного перетворення.

За словами авторів статті, нові методи дають змогу підвищити середню температуру Марса на десятки градусів лише за кілька десятиліть. Для цього вченим потрібно краще зрозуміти фізичні, хімічні та біологічні обмеження, які можуть вплинути на тераформування.

Це також може допомогти людям заселити не тільки Марс, а й допомогти зберегти Землю. Автори кажуть, що технології, розроблені для проживання на Марсі, як-от стійкі до висихання культури, ефективне відновлення ґрунту і поліпшене моделювання екосистеми, ймовірно, принесуть користь нашій рідній планеті.

"Дослідження з тераформування Марса пропонують життєво важливий випробувальний полігон для планетарної науки, потенційно підтверджуючи теорії або виявляючи прогалини в знаннях. Продовження досліджень обіцяє значний науковий прогрес, незалежно від того, чи відбудеться повномасштабне тераформування", — пишуть автори.

Науковці наголошують, що якщо люди зможуть тераформувати такий світ, як Марс, то це може стати першим кроком до ще більш амбітних проєктів.

Що таке тераформування

Тераформування — це гіпотетичний процес зміни умов на іншій планеті або космічному тілі з метою зробити його придатним для життя земних організмів, насамперед людини. Ця ідея широко представлена в науковій фантастиці, але також обговорюється в наукових колах як довгострокова мета освоєння космосу. Тераформування може передбачати зміну атмосфери, температури, рельєфу та екосистеми планети, щоб вона стала більш схожою на Землю.

Одним із найпопулярніших кандидатів для тераформування вважається Марс. На його поверхні є запаси води у вигляді льоду, і є ознаки давньої гідросфери. Основні завдання при тераформуванні Марса включають підвищення атмосферного тиску, збільшення температури, а також насичення атмосфери киснем. Пропоновані методи варіюються від використання парникових газів до встановлення космічних дзеркал, що відбивають сонячне світло на поверхню планети.

Однак тераформування пов'язане з величезними технологічними, енергетичними та етичними труднощами. Існує питання біоетики: чи припустиме втручання в потенційно існуючі екосистеми інших планет? Попри це, ідея тераформування продовжує надихати вчених, інженерів і письменників, являючи собою грандіозну мету майбутнього людства.

Нагадаємо, вчені пропонують заразити інший світ Сонячної системи життям. Дослідники пропонують незвичайних експеримент, який передбачає занесення мікробного життя на Енцелад, один із супутників планети Сатурн.