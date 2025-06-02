Горячий Юпитер: одну из самых странных планет в нашей галактике создали неожиданные объекты

Астрономы пришли к выводу, что гигантскую планету с экстремальными условиями помогли создать крошечные камешки, которые остались после формирования звезды. Эта планета является одной из самых необычных в нашей галактике.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

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Планета WASP-121b — что известно

Эта планета называется WASP-121b и представляет собой газовый гигант, расположенный на расстоянии 880 световых лет от нас. Планета находится так близко к своей звезде, что ее орбитальный период составляет всего 30 земных часов. WASP-121b всегда обращена к своей звезде только одной стороной, где температура достигает 3000 градусов Цельсия. На обратной стороне температура в два раза ниже. Из-за такой высокой температуры атмосфера планеты постепенно расширяется и испаряется.

Планета WASP-121b в 1,75 раза больше Юпитера в Солнечной системе, а ее масса в 1,16 раз больше, чем у самой большой планеты, которая вращается вокруг Солнца. Из-за своих характеристик планету WASP-121b называют "горячим Юпитером".

Планета WASP-121b. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Гигантская планета была создана с помощью крошечных камней

Новое исследование показало, что эта планета была в том числе создана из крошечных камней, которые окружали ее родную звезду еще на стадии формирования звездной системы. Доказательством этого служит обнаруженный монооксид кремния в облаках планеты. При этом ученые также обнаружили в атмосфере воду, монооксид углерода и метан.

Ученые говорят, что они впервые обнаружили монооксид кремния в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы. Соотношение углерода, кислорода и кремния показало, что эта планета сформировалась с помощью мелких камней, которые накапливались по мере роста гигантского мира.

Обнаружение монооксида кремния помогло ученым определить, где именно образовалась эта планета, ведь она не могла быть создана рядом со звездой, где излучение и тепло давно бы ее уничтожили.

Когда рождаются звезды из облаков газа и пыли, они окружены остатками материала, который помогает звезде расти и набирать массу. Затем рост звезды прекращается и весь оставшийся материал слипается в мелкие камешки из пыли и льда, которые слипаются и вырастают, образуя планеты.

При более близком расстоянии к звезде лед сразу превращается в газ. Изучая соотношения молекул в атмосфере WASP-121b астрономы пришли к выводу, что планета образовалась на таком расстоянии от звезды, где метан находился в форме пара, но лед оставался замороженным. То есть планета сформировалась намного дальше от своей звезды, а затем мигрировала на свое нынешнее местоположение.

В Солнечной системе это расстояние находится между орбитами Юпитера и Урана. Но в системе WASP-121 это расстояние намного больше, ведь звезда намного горячее Солнца.

Как уже писал Фокус, ученые показали план изменения планеты Марс до неузнаваемости . Идея о том, чтобы сделать Марс пригодным для жизни уже давно вдохновляет фантастов. Группа ученых утверждает, что вскоре терраформирование Красной планеты перестанет быть просто научной фантастикой.

Также Фокус писал о том, что физики удивились, когда выяснили, что произошло в первые секунды после Большого взрыва.