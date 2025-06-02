Гарячий Юпітер: одну з найдивніших планет у нашій галактиці створили несподівані об'єкти

Астрономи дійшли висновку, що гігантську планету з екстремальними умовами допомогли створити крихітні камінчики, які залишилися після формування зірки. Ця планета є однією з найбільш незвичайних у нашій галактиці.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

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Планета WASP-121b — що відомо

Ця планета називається WASP-121b і являє собою газовий гігант, розташований на відстані 880 світлових років від нас. Планета розташована так близько до своєї зірки, що її орбітальний період становить лише 30 земних годин. WASP-121b завжди повернута до своєї зірки тільки однією стороною, де температура досягає 3000 градусів Цельсія. На зворотному боці температура вдвічі нижча. Через таку високу температуру атмосфера планети поступово розширюється і випаровується.

Планета WASP-121b в 1,75 раза більша за Юпітер у Сонячній системі, а її маса в 1,16 раза більша, ніж у найбільшої планети, яка обертається навколо Сонця. Через свої характеристики планету WASP-121b називають "гарячим Юпітером".

Планета WASP-121b. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Гігантську планету було створено за допомогою крихітних каменів

Нове дослідження показало, що ця планета була, зокрема, створена з крихітних каменів, які оточували її рідну зірку ще на стадії формування зоряної системи. Доказом цього є виявлений монооксид кремнію в хмарах планети. При цьому вчені також виявили в атмосфері воду, монооксид вуглецю і метан.

Вчені кажуть, що вони вперше виявили монооксид кремнію в атмосфері планети за межами Сонячної системи. Співвідношення вуглецю, кисню і кремнію показало, що ця планета сформувалася за допомогою дрібних каменів, які накопичувалися в міру зростання гігантського світу.

Виявлення монооксиду кремнію допомогло вченим визначити, де саме утворилася ця планета, адже її не могло бути створено поруч із зіркою, де випромінювання і тепло давно б її знищили.

Коли народжуються зірки з хмар газу і пилу, вони оточені залишками матеріалу, який допомагає зірці рости і набирати масу. Потім зростання зірки припиняється і весь матеріал, що залишився, злипається в дрібні камінчики з пилу і льоду, які злипаються і виростають, утворюючи планети.

За ближчої відстані до зірки лід одразу перетворюється на газ. Вивчаючи співвідношення молекул в атмосфері WASP-121b, астрономи дійшли висновку, що планета утворилася на такій відстані від зірки, де метан перебував у формі пари, але лід залишався замороженим. Тобто планета сформувалася набагато далі від своєї зірки, а потім мігрувала на своє нинішнє місце розташування.

У Сонячній системі ця відстань знаходиться між орбітами Юпітера та Урана. Але в системі WASP-121 ця відстань набагато більша, адже зірка набагато гарячіша за Сонце.

Як уже писав Фокус, вчені показали план зміни планети Марс до невпізнання. Ідея про те, щоб зробити Марс придатним для життя вже давно надихає фантастів. Група вчених стверджує, що незабаром тераформування Червоної планети перестане бути просто науковою фантастикою.

Також Фокус писав про те, що фізики здивувалися, коли з'ясували, що сталося в перші секунди після Великого вибуху.