Запах тухлих яєць: учені з'ясували, що знаходиться в центрі Марса

Дослідження показало, що ядро Червоної планети сформувалося швидше, ніж ядро Землі, завдяки тому, що до центру Марса перемістилися розплавлене залізо і сульфіди нікелю.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

Кам'янисті планети, до яких належать Земля і Марс, мають такі головні шари: кора, мантія, зовнішнє розплавлене ядро, що може створювати глобальне магнітне поле, і внутрішнє тверде ядро. Зазвичай важчі хімічні елементи, особливо залізо і нікель, опускаються до центру планет, тоді як легші хімічні елементи залишаються в зовнішніх шарах. Вважається, що для того, щоб залізо і нікель змогли переміститися в ядро планети, її внутрішня частина має бути розплавлена теплом, яке виділяється радіоактивним розпадом алюмінію-26 і, можливо, заліза-56.

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Передбачається, що саме так сформувалося ядро Землі і цей процес зайняв приблизно 1 млрд років. Метеорити, які прибули з Марса вказують на те, що його ядро сформувалося всього за кілька мільйонів років після створення планети. Це означає, що Марс формувався швидше, ніж Земля, але моделі еволюції Сонячної системи важко це пояснюють. Автори дослідження з'ясували, яким чином у Марса могло так швидко сформуватися ядро.

Приблизно 4,5 млрд років тому всі планети Сонячної системи були створені з матеріалу, який оточував молоде Сонце. Цей матеріал, що складався з газу і пилу, перебував у протопланетному диску. Біля Сонця знаходилися важчі елементи, такі як залізо і нікель, а в зовнішній частині протопланетного диска знаходилися легші матеріали, такі як вода і водень. Марс утворився в місці, яке знаходилося посередині.

Дослідження показало, що ядро Червоної планети сформувалося швидше, ніж ядро Землі, завдяки тому, що до центру Марса перемістилися розплавлене залізо і сульфіди нікелю Фото: NASA

Учені вважають, що біля Марса все ще було багато заліза і нікелю, але також було багато таких елементів, як кисень і сірка. Автори дослідження припустили, що це могло вплинути на процес формування ядра Червоної планети і перевірили цю ідею під час експериментів.

Вчені нагріли зразки багатої на сульфати породи до температури вище 1000 градусів Цельсія, що достатньо для плавлення сульфідів, але не силікатних порід. Потім вони з'ясували, що розплавлені сульфіди проходять через тверду породу.

Подальші експерименти показали, що розплавлені сульфіди заліза і нікелю можуть проходити через тріщини в твердій породі, і вони, найімовірніше, накопичувалися в ядрі Марса. При цьому цей процес дійсно міг зайняти всього кілька мільйонів років і це сталося задовго до того, як радіоактивний розпад розплавив надра Марса.

Після цього вчені перевірили свою ідею в експериментах із марсіанськими метеоритами, які показали, що вищеописаний процес міг відбуватися на етапі формування Марса.

Таким чином вчені дійшли висновку, що ядро Марса може бути наповнене сіркою, а як відомо сірка пахне тухлими яйцями.

Як уже писав Фокус, вчені представили план зміни Марса, щоб зробити його придатним для життя.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження показало, що одна відома планета, яка є газовим гігантом, сформувалася за допомогою крихітних каменів.