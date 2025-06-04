Це неможливо: астрономи виявили рекордну планету, ніхто не знає, як вона з'явилася

Учені виявили гігантську планету, яка обертається навколо дуже маленької зірки. Така планета не могла сформуватися, згідно з поточними теоріями, але все ж вона існує. Астрономи поки що не можуть пояснити, яким чином вона була створена.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

Маленькі зірки не створюють величезні планети

Після того, як народжуються зірки шляхом стиснення хмар газу і пилу, їх оточує частина матеріалу, що залишився. Його накопичує молода зірка і росте. Коли ріст зірки припиняється, навколо неї залишається протопланетний диск із газу і пилу, в якому формуються планети. Маса матеріалу в протопланетному диску пропорційна масі зірки. Тобто, що більша зірка, то більше існує матеріалу для створення планет і не просто планет, а величезних газових гігантів, таких як Юпітер або Сатурн. Це означає, що біля маленьких зірок величезні газові гіганти формуватися не повинні. Проте астрономи вже виявили досить великі планети, які обертаються навколо зірок класу червоний карлик, що менші за Сонце за розміром.

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Найменша зірка з величезною планетою

Але настільки величезної планети, яка обертається навколо настільки маленької зірки, астрономи ще ніколи не бачили. Вважалося, що це неможливо. У протопланетному диску дуже маленької зірки не буде матеріалу для формування гігантської планети. Але за допомогою космічного телескопа TESS астрономи знайшли планету розміром із Сатурн, яка обертається навколо червоного карлика, що в 5 разів менший, ніж Сонце. За словами вчених, вони виявили найменшу зірку, навколо якої обертається гігантська планета.

Ця зірка під назвою TOI-6894 не тільки в 5 разів менша за Сонце за розміром, а й приблизно в 5 разів менша за масою. При цьому нова планета, названа TOI-6894b, лише приблизно на 14% менша за Юпітер за розміром.

Розрахунки астрономів показують, що зірка червоний карлик має діаметр приблизно 320 000 км, а виявлена планета — приблизно 120 000 км. Тобто вона майже в 10 разів більша за Землю. Спостереження також показали, що планета TOI-6894b має всього 17% маси Юпітера, а тому вона має дуже малу щільність.

Планета TOI-6894b і червоний карлик планета TOI-6894 в уявленні художника Фото: ScienceAlert

Співвідношення між розміром зірки і розміром планети робить появу останньої просто неймовірною, кажуть учені. Вони не очікували, що така планета може бути створена з матеріалу, що оточує дуже маленьку зірку. Це відкриття кидає виклик поточним теоріям формування планет.

Астрономи не знають, як було створено цю планету

Існує дві головні теорії, що описують формування газових гігантів у протопланетних дисках:

одна припускає, що матеріал накопичується поступово, утворюючи ядро, яке потім притягує своєю гравітацією навколишні гази;

друга припускає, що в протопланетному диску може виникнути нестабільність, яка призводить до того, що окремі його ділянки стискаються, створюючи газові гіганти.

Але жодна з цих теорій не може пояснити створення планети TOI-6894b. Астрономи поки що не знають, як вона могла бути створена.

Ще однією особливістю планети TOI-6894b є те, що вона надто холодна порівняно з іншими газовими гігантами. Такі планети мають у середньому температуру 800 — 1800 градусів Цельсія. Але у виявленої планети температура становить майже 150 градусів Цельсія.

Астрономи продовжать дослідження цієї планети, щоб зрозуміти, як вона утворилася і з чого складається.

Що стосується зірок класу червоний карлик, то це найпоширеніший тип зірок у галактиці Чумацький Шлях. Нагадуємо, що в нашій галактиці перебуває від 200 до 400 млрд зірок. Більшість із них, як вважається, мають планети, але поки що за межами Сонячної системи астрономи виявили всього трохи більше 6 тисяч планет.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили потенційно населену планету біля іншого Сонця. Астрономи використовували новий метод виявлення планет і знайшли новий світ, який належить до класу супер-Земля.