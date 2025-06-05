На Сонці з'явилися гігантський рот і очі: що відбувається з нашою зіркою (фото)

Гігантська діра на Сонці, схожа на рот, розміром приблизно як 5 Юпітерів, викидає потоки сонячних частинок у напрямку Землі.

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Про це пише ScienceAlert.

На новому зображенні, зробленому космічним апаратом Solar Dynamics Observatory, Сонце має дещо дивний вигляд: у зірки з'явилися гігантські дірки, які нагадують рот і очі.

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Насправді це звичайне явище для нашої зірки, адже космічний апарат зафіксував появу корональних дір на Сонці. Це регіони, де відкривається магнітне поле Сонця, що дає змогу сонячному вітру (потоку сонячних частинок), який постійно виходить із нашої зірки, легше і швидше направляти викиди плазми через Сонячну систему.

Якщо дивитися на Сонце в оптичному діапазоні світла, то нічого не буде видно. Але через те, що корональні діри мають нижчу температуру і щільність, ніж навколишня плазма, в ультрафіолетовому світлі вони виглядають як великі, схожі на порожнечі темні плями.

На новому зображенні, зробленому космічним апаратом Solar Dynamics Observatory, Сонце має дещо дивний вигляд: у зірки з'явилися гігантські дірки, які нагадують рот і очі Фото: solar-system

Наразі конфігурація корональних дір на Сонці нагадує обличчя, що кричить, із широкою, схожою на рот дірою в південній півкулі та двома схожими на очі дірами в північній півкулі зірки.

Якщо нижня діра має розмір приблизно в 5 Юпітерів, то верхні діри мають розмір як Юпітер кожна. Діаметр планети Юпітер становить приблизно 140 000 км. Усі три темні регіони на Сонці посилають через Сонячну систему потоки частинок і плазми. Вони летять у напрямку Землі.

Якщо нижня діра має розмір приблизно в 5 Юпітерів, то верхні діри мають розмір як Юпітер кожна Фото: solar-system

Потужний сонячний вітер, який викидають корональні діри, може створювати геомагнітні бурі на Землі, коли сонячні частинки стикаються з магнітним полем нашої планети. Але вчені вважають, що навіть якщо найближчими днями і станеться геомагнітна буря, то вона буде набагато слабкішою за ту, що спричиняють потужні корональні викиди маси, які виникають разом зі спалахами на Сонці. Такі викиди плазми відбуваються через перез'єднання ліній магнітного поля в тих місцях Сонця, де магнітне поле сильніше.

Учені з Британської метеорологічної служби вважають, що прямого удару сонячного вітру по Землі не буде, якщо щось і станеться, то це буде ковзний удар. А тому існує ймовірність появи лише слабкої геомагнітної бурі 5 або 6 червня. Але можливо цього тижня відбудеться новий етап посилення сонячного вітру, що може призвести до появи сильнішої геомагнітної бурі.

Нагадуємо, що нещодавно активність Сонця створила геомагнітну бурю рівня G4, як уже писав Фокус. Це майже найпотужніша геомагнітна буря з усіх можливих.

Учені вважають, що Сонце поступово виходить із фази сонячного максимуму, який має завершитися цього року. Це фаза найбільшої активності Сонця протягом 11-річного сонячного циклу. Тож до кінця року варто очікувати і сильних сонячних вітрів, і потужних корональних викидів маси, що впливатимуть на Землю.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили гігантську планету, яка обертається навколо крихітної зірки. Згідно з нинішніми теоріями така планета не повинна існувати.