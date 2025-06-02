Вибух на Сонці: найсильніша геомагнітна буря обрушилася на Землю, це тільки початок (фото)

Швидкий потік плазми, який вирвався із Сонця, вдарив у магнітне поле Землі і спричинив появу геомагнітної бурі рівня G4. Попереду очікується ще одна подібна подія.

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Про це пише Space.

На Сонці 31 травня стався спалах рівня М8.2, разом з яким у космос було викинуто потік плазми, відомий як корональний викид маси. Його швидкість сягала понад 1900 км/с, а тому вже 1 червня ця плазма вдарила в магнітне поле Землі, що спричинило появу геомагнітної бурі рівня G4.

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Нагадуємо, що спалахи виникають на Сонці внаслідок підвищеної магнітної активності нашої зірки, і вони часто з'являються разом із корональними викидами маси

Нагадуємо, що спалахи виникають на Сонці внаслідок підвищеної магнітної активності нашої зірки, і вони часто з'являються разом із корональними викидами маси. Здебільшого цим потокам плазми необхідно щонайменше два дні, щоб досягти Землі, але цього разу корональний викид маси рухався дуже швидко.

Здебільшого цим потокам плазми необхідно щонайменше два дні, щоб досягти Землі, але цього разу корональний викид маси рухався дуже швидко Фото: NASA

Науковці, які спостерігають за активністю Сонця, з'ясували, що цей корональний викид маси складається з кількох частин, а тому наслідки удару по Землі відчуваються і 2 червня, а також геомагнітна буря може продовжитися і у вівторок, 3 червня.

Нагадуємо, що геомагнітні бурі класифікуються з використанням шкали G, яка вимірює їхню інтенсивність, від G1 для невеликих бур до G5, найекстремальніших. Тобто на Землю обрушилася одна з найсильніших геомагнітних бур.

Таміта Сков, фахівець із космічної погоди, повідомила, що ще один корональний викид маси, що рухається повільніше від Сонця, має вдарити по Землі в понеділок увечері, 2 червня. Це може посилити геомагнітну бурю, хоча може виникнути нова, слабша, рівня G2, на яку варто очікувати 3 червня.

Часто геомагнітні бурі призводять до порушення роботи зв'язку, систем навігації та електромереж. Також вони стають причиною появи більш яскравого полярного сяйва. Це атмосферне явище під час сильної геомагнітної бурі можна спостерігати і на більш південних широтах, тобто далеко від північного полярного регіону.

Корональні викиди маси переносять електрично заряджені атоми, відомі як іони. Коли іони стикаються з магнітним полем Землі, вони призводять до появи геомагнітної бурі. У цей час іони взаємодіють з молекулами газів в атмосфері Землі і виділяються енергія у вигляді світла. Це і є полярне сяйво.

Полярне сяйво, що виникло 1 червня в небі над США Фото: space.com

У різних регіонах планети вже спостерігалися сильні та яскраві полярні сяйва, які також можуть знову виникнути 2 червня в середніх широтах.

Як уже писав Фокус, дуже сильний спалах на Сонці призвів до масштабного відключення зв'язку на Землі в середині травня.

Нагадуємо, що сонячні спалахи виникають у сонячних плямах і вчені вперше у високій роздільній здатності отримали зображення цих особливостей на поверхні нашої зірки, як уже писав Фокус.