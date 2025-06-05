Екзотичний механізм: з'ясувалося, як виникли найбільші магнітні поля у Всесвіті

Всесвіт наповнений слабкими, але постійними магнітними полями. Незважаючи на десятиліття досліджень, астрономи досі не впевнені, звідки взялися ці магнітні поля. Але нове дослідження показує, що вони майже напевно виникли в глибокій історії космосу.

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Дослідження прийнято до публікації в журналі Universe, пише Space.

Куди б ми не подивилися, ми скрізь можемо побачити магнітні поля. Одні з них слабкі, як ті, що пронизують скупчення галактик, інші мають середню силу, як магнітне поле Землі, треті є найпотужнішими у Всесвіті, і ними володіють магнетари. Це тип нейтронних зірок, які виникають після смерті масивних зірок унаслідок вибуху наднової.

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Магнітне поле Землі створює обертання зовнішнього ядра нашої планети. Але в таких великомасштабних структурах Всесвіту, як скупчення галактики і нитки космічної павутини, слабкі магнітні поля складно пояснити. Ці магнітні поля приблизно в 1 млрд разів слабші за магнітне поле Землі. Але окремі нитки таких магнітних полів тягнуться на десятки тисяч світлових років крізь космос.

Існує дві гіпотези, які пояснюють появу таких величезних магнітних полів у Всесвіті:

одна гіпотеза свідчить, що ці магнітні поля з'явилися через якийсь екзотичний механізм, коли Всесвіту було всього кілька секунд;

друга гіпотеза свідчить, що магнітні поля були створені екстремальними астрофізичними об'єктами, такими як середовище навколо надмасивних чорних дір, потім вони збільшилися до гігантських розмірів.

Автори нового дослідження вирішили поставити крапку в давніх суперечках про походження величезних магнітних полів у Всесвіті. Вони виміряли гігантські магнітні поля в нитках космічної павутини, а потім порівняли ці дані з вимірами змодельованих магнітних полів.

Магнетари мають найсильніше магнітне поле у Всесвіті. Ілюстрація Фото: space.com

Нитки космічного павутиння — це довгі тонкі нитки галактик, які тягнуться на десятки мільйонів світлових років, з'єднуючи скупчення галактик. Астрономи використовували кілька методів для вимірювання напруженості магнітних полів усередині ниток. Для одного аналізу вони розглянули величину, відому як міра обертання, яка являє собою величину обертання поляризованого світла, що проходить через великі магнітні поля. В іншому аналізі вчені використовували синхротронне випромінювання, яке являє собою випромінювання, що випускається електронами, коли вони рухаються по спіралі вздовж ліній магнітного поля.

У результаті астрономи з'ясували, що величезні магнітні поля, ймовірно, виникли в ранньому Всесвіті. Це пов'язано з тим, що магнітні поля в ранньому Всесвіті мали тенденцію бути сильнішими, ніж у сучасному Всесвіті. Крім того, магнітні поля не ставали слабшими в міру віддалення ниток від галактик. Якби галактики були відповідальні за створення магнітних полів, магнітні поля мали б бути сильнішими в їхніх околицях. Але це не так.

Дослідження припускає, що найбільші магнітні поля у Всесвіті виникли за допомогою якогось екзотичного механізму. Тепер залишилося визначити цей механізм.

Нагадуємо, що поки що об'єктом із найсильнішим магнітним полем у Всесвіті вважається магнетар Swift J0243.6+6124. Сила його магнітного поля становить приблизно 1,6 млрд Тесла. Для порівняння магнітне поле Землі становить лише 25-65 мікротесла (0.000025 — 0.000065 Тл).

Як уже писав Фокус, інше дослідження припускає, що теорія Великого вибуху неправильна. Початок Всесвіту був зовсім іншим і це можна пояснити відомими законами фізики.

Також Фокус писав про те, що божевільна ідея про Плутон уперше підтверджена. Вчені кажуть, що такого ніде немає в Сонячній системі.