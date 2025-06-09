Зонд NASA зафиксировал особенный мощный магнитный взрыв на Солнце: почему это важно для нас

Солнечный зонд “Паркер” напрямую наблюдал мощный магнитный взрыв в короне Солнца, который может помочь предсказать геомагнитные бури на Земле.

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Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

Во время пролета через верхнюю часть атмосферы Солнца солнечный зонд "Паркер" от NASA напрямую зафиксировал в беспрецедентных подробностях мощный плазменный взрыв, направляющийся к поверхности нашей звезды. Приборы зонда обнаружили протоны с примерно в 1000 раз большей энергией, чем ожидалось, и плазменную струю, которая направлена к поверхности Солнца, а не в космос. Исследование показало, что сложная динамика магнитного поля Солнца помогает ускорять заряженные частицы до гораздо больших скоростей, чем ожидалось.

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Струя плазмы, направленная к Солнцу, была вызвана магнитным пересоединением в атмосфере нашей звезды. Это взрывной процесс, во время которого линии магнитного поля сначала разрываются, а затем снова соединяются. Это мощное явление преобразует энергию, запасенную в магнитном поле Солнца, в энергию, которая ускоряет солнечный ветер, то есть постоянный поток заряженных частиц, который Солнце выбрасывает в космос, и он летит через всю Солнечную систему.

Солнечный зонд "Паркер" напрямую наблюдал мощный магнитный взрыв в короне Солнца, который может помочь предсказать геомагнитные бури на Земле Фото: NASA

Понимание магнитного пересоединения имеет решающее значение для более точного прогнозирования космической погоды, которая формируется солнечным ветром и другими извержениями на Солнце. На Земле космическая погода может вызывать геомагнитные бури, которые вызывают отключения электроэнергии, повреждают спутники, мешают работе радиосвязи и систем GPS. С другой стороны, она также вызывает появление полярных сияний в атмосфере Земли.

Прогнозы космической погоды требуют сложных компьютерных моделирований на основе уравнений, описывающих поведение магнитного поля Солнца. Но все эти уравнения являются лишь приблизительными из-за сложности магнитного поля Солнца и огромных размеров нашей звезды. Чтобы повысить точность прогнозов космической погоды необходимо получить много данных о Солнце и в этом помогает солнечный зонд "Паркер".

Понимание магнитного пересоединения имеет решающее значение для более точного прогнозирования космической погоды, которая формируется солнечным ветром и другими извержениями на Солнце Фото: Forbes

Он не просто пролетает через верхнюю часть атмосферы Солнца, известную как корона, но и напрямую измеряет магнитные поля и частицы внутри и вокруг короны с беспрецедентной детализацией. По словам ученых, результаты исследования показывают, что магнитное пересоединение является важным источником высокоэнергетических частиц в солнечном ветре.

Новые данные имеют особую ценность, ведь зонд NASA изучает Солнце с близкого расстояния в то время, когда наша звезда находится в середине солнечного максимума. Это пик активности Солнца, когда происходит намного больше извержений плазмы и солнечных вспышек, которые вместе вызывают геомагнитные бури на Земле.

Солнечный зонд "Паркер" совершил второй очень близкий пролет мимо Солнца 22 марта этого года, когда он находился на расстоянии 6,1 млн км от поверхности нашей звезды. Первый раз зонд совершил такой же подвиг в декабре 2024 года.

Как уже писал Фокус, астрономы с помощью самого мощного солнечного телескопа получили новые данные о магнитных полях Солнца.

Также Фокус писал о том, что спустя год после начала, ставшей неудачной, испытательной миссии космического корабля Starliner компании Boeing, NASA перенесло дату нового запуска альтернативы космическому кораблю Dragon компании SpaceX. Корабли компании Илона Маска выполняют регулярные полеты на МКС, куда доставляют астронавтов и грузы.