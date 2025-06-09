Неудачный Starliner: NASA откладывает полет на орбиту альтернативы кораблю Илона Маска (фото)

Спустя год после начала, ставшей неудачной, испытательной миссии космического корабля Starliner компании Boeing, NASA перенесло дату нового запуска альтернативы космическому кораблю Dragon компании SpaceX. Корабли компании Илона Маска выполняют регулярные полеты на МКС, куда доставляют астронавтов и грузы.

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Об этом пишет SpaceNews.

В недавнем сообщении NASA сказано, что космическое агентство США все еще изучает варианты для следующего испытательного полета космического корабля Starliner на Международную космическую станцию (МКС).

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Корабль Starliner без астронавтов на борту отстыковался 6 сентября 2024 года от МКС

Ранее NASA заявляло, что следующий полет Starliner на МКС может состояться уже в конце этого года. Но теперь стало известно, что этот полет состоится не раньше, чем в начале 2026 года. Также в NASA пока не решили, будет ли корабль компании Boeing лететь на орбиту с астронавтами или только с грузом.

Приземление корабля Starliner

Согласно сообщению NASA, все еще идет оценка технического состояния Starliner, а также нужно провести новые испытания двигателей космического корабля, из-за которых в прошлом году первый испытательный полет Starliner оказался неудачным.

Корабль Starliner, прикрепленный к МКС Фото: NASA

Напоминаем, что в начале июня прошлого года Starliner состыковался с МКС несмотря на отказ нескольких двигателей и утечку гелия. Из-за этого астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор не вернулись домой через 8 дней, как это планировалось. Переживая за безопасность экипажа в NASA решили вернуть Starliner на Землю в сентябре прошлого года без астронавтов на борту. Уильямс и Уилмор смогли вернуться домой только в марте этого года на борту космического корабля SpaceX Dragon.

Корабль Dragon компании SpaceX Фото: SpaceX

NASA уже в течение 5 лет использует корабли Dragon, созданные компанией Илона Маска, для доставки астронавтов и грузов на МКС. Но в космическом агентстве решили, что необходим еще один корабль для создания конкуренции и выступающий в качестве подстраховки на случай непредвиденных ситуаций. Таким кораблем должен был стать Starliner, но пока что его будущее выглядит туманным.

Уильямс и Уилмор смогли вернуться домой только в марте этого года на борту космического корабля SpaceX Dragon

Особенно актуальной тема о втором космическом корабле для полетов на МКС стала после того, как Маск недавно поссорился с президентом Трампом. При этом он пригрозил вывести корабли Dragon из эксплуатации. Но затем Маск заявил, что такого делать не будет. Эта ситуация показала насколько NASA зависимо от SpaceX.

В то же время сокращение бюджета может заставить NASA отказаться от Starliner. Бюджетное предложение на 2026 год сокращает расходы NASA на 25%. Поэтому неясно сможет ли космическое агентство оплачивать полеты двух кораблей на МКС.

Также Фокус писал о том, что сокращение бюджета NASA может повлиять на работу МКС на орбите.

Еще Фокус писал о том, что "Летящий банан" на скорости 200 км/ч выпускал лазеры в небо и озадачил наблюдателей. Странный синий луч света озадачил наблюдателей за полярным сиянием в Англии, когда он прорезал темное небо.