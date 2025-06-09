Невдалий Starliner: NASA відкладає політ на орбіту альтернативи кораблю Ілона Маска (фото)

Через рік після початку випробувальної місії космічного корабля Starliner компанії Boeing, що стала невдалою, NASA перенесло дату нового запуску альтернативи космічному кораблю Dragon компанії SpaceX. Кораблі компанії Ілона Маска виконують регулярні польоти на МКС, куди доставляють астронавтів і вантажі.

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Про це пише SpaceNews.

У нещодавньому повідомленні NASA сказано, що космічне агентство США все ще вивчає варіанти для наступного випробувального польоту космічного корабля Starliner на Міжнародну космічну станцію (МКС).

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Корабель Starliner без астронавтів на борту відстикувався 6 вересня 2024 року від МКС

Раніше NASA заявляло, що наступний політ Starliner на МКС може відбутися вже наприкінці цього року. Але тепер стало відомо, що цей політ відбудеться не раніше, ніж на початку 2026 року. Також у NASA поки не вирішили, чи буде корабель компанії Boeing летіти на орбіту з астронавтами, чи тільки з вантажем.

Приземлення корабля Starliner

Згідно з повідомленням NASA, все ще триває оцінка технічного стану Starliner, а також потрібно провести нові випробування двигунів космічного корабля, через які минулого року перший випробувальний політ Starliner виявився невдалим.

Корабель Starliner, прикріплений до МКС Фото: NASA

Нагадуємо, що на початку червня минулого року Starliner зістикувався з МКС незважаючи на відмову кількох двигунів і витік гелію. Через це астронавти NASA Суніта Вільямс і Баррі Вілмор не повернулися додому через 8 днів, як це планувалося. Переживаючи за безпеку екіпажу, у NASA вирішили повернути Starliner на Землю у вересні минулого року без астронавтів на борту. Вільямс і Вілмор змогли повернутися додому тільки в березні цього року на борту космічного корабля SpaceX Dragon.

Корабель Dragon компанії SpaceX Фото: SpaceX

NASA вже протягом 5 років використовує кораблі Dragon, створені компанією Ілона Маска, для доставки астронавтів і вантажів на МКС. Але в космічному агентстві вирішили, що потрібен ще один корабель, який створить конкуренцію і слугуватиме підстрахуванням на випадок непередбачених ситуацій. Таким кораблем мав стати Starliner, але поки що його майбутнє виглядає туманним.

Вільямс і Вілмор змогли повернутися додому тільки в березні цього року на борту космічного корабля SpaceX Dragon

Особливо актуальною тема про другий космічний корабель для польотів на МКС стала після того, як Маск нещодавно посварився з президентом Трампом. При цьому він пригрозив вивести кораблі Dragon з експлуатації. Але потім Маск заявив, що такого робити не буде. Ця ситуація показала наскільки NASA залежне від SpaceX.

Водночас скорочення бюджету може змусити NASA відмовитися від Starliner. Бюджетна пропозиція на 2026 рік скорочує витрати NASA на 25%. Тому незрозуміло, чи зможе космічне агентство оплачувати польоти двох кораблів на МКС.

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