"Летючий банан" на швидкості 200 км/год випускав лазери в небо і спантеличив спостерігачів (відео)

Дивний синій промінь світла спантеличив спостерігачів за полярним сяйвом в Англії, коли він прорізав темне небо. Передбачалося, що може бути рідкісна форма полярного сяйва, але виявилося, що це не атмосферне, а наземне явище.

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Про це пише Space.

Протягом двох окремих ночей спостерігачі за полярними сяйвами були спантеличені, коли побачили в нічному небі дивний синій лазер над сільською місцевістю Оксфордшира, Англія. Астрофотограф Мері Макінтайр зафіксувала це видовище на свої камери, призначені для зйомки полярного сяйва. Те, що вона побачила, не відповідало нічому, з чим вона стикалася раніше.

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Нагадуємо, що полярні сяйва може бути видно південніше північного полярного регіону планети, коли на Землі виникає сильна геомагнітна буря. Її провокує потрапляння в магнітне поле Землі потоків плазми із Сонця. Коли деякі сонячні частинки проникають у верхні шари атмосфери Землі, то вони взаємодіють із молекулами газів і змушують їх світитися. Таким чином виникає полярне сяйво.

Макінтайр каже, що, коли вона побачила синій промінь світла в першу ніч, вона спочатку подумала, що це рідкісна форма синього полярного сяйва, але потім зрозуміла, що світло рухається занадто швидко. До того ж жодне полярне сяйво, побачене в інші ночі, не було схоже на це явище.

Макінтайр припустила, що це може бути промінь прожектора з прилеглої бази Королівських ВПС, але все ж світло було надто швидким, а тому цю версію було виключено. Потім виникло припущення, що це світло з музичного фестивалю, адже раніше подібні лазерні промені в небі вже спостерігалися під час таких подій. Але це явище виглядало інакше, а найголовніше його спостерігали рано вранці, а не ввечері.

Максінтайр показала фотографії своїм друзям з астрономічної спільноти, і вони пояснили, що це таке. Джерелом дивного світла був високошвидкісний картографічний поїзд із цікавим прізвиськом.

Винуватцем дивного синього світлового шоу є спеціалізований поїзд, який записує інформацію про стан колії за допомогою лазерів на швидкості до 200 км/год. Офіційно він називається "Новий вимірювальний поїзд" (New Measurement Train), але завдяки яскраво-жовтому забарвленню він отримав прізвисько "Банан, що летить".

Фокус також писав про загадкове синє полярне сяйво, яке спантеличило вчених. Вони припускають, що в атмосфері нашої планети існують невідомі фізичні процеси.

Як уже писав Фокус, китайський зонд, який летить до загадкового астероїда, надіслав першу фотографію з космосу. Космічний апарат "Тяньвень-2" летить вивчати дивний навколоземний астероїд Камоалева, який, як вважається, може бути частиною Місяця.