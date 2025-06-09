На шляху до загадкового астероїда: китайський зонд надіслав першу фотографію з космосу (фото)

Китайський космічний апарат "Тяньвень-2" летить вивчати дивний навколоземний астероїд Камоалева, який, як вважається, може бути частиною Місяця. Вчені опублікували першу фотографію, яку зробив цей зонд у космосі.

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Про це пише Space.

Космічний апарат "Тяньвень-2" було запущено на борту ракети-носія "Чанчжен-3В" 28 травня, і його місія полягає в тому, щоб зібрати зразки з поверхні загадкового астероїда Камоалево, який є одним із семи відомих вченим квазісупутників Землі. Такі об'єкти одночасно обертаються і навколо Сонця, і навколо нашої планети, а тому є тимчасовими супутниками Землі.

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Китайське національне космічне управління повідомило, що космічний апарат працює добре і перебуває на відстані понад 3 млн км від Землі. Також було опубліковано фотографію, зроблену камерою "Тяньвень-2", на якій видно одну з двох круглих сонячних панелей космічного апарату. Вона зовні дуже схожа на сонячну панель космічного апарату NASA "Люсі", який зараз летить вивчати троянські астероїди Юпітера. Дві групи астероїдів обертаються навколо Сонця по тій самій орбіті, що й найбільша планета Сонячної системи, і можуть надати цінну інформацію про її походження.

Було опубліковано фотографію, зроблену камерою "Тяньвень-2", на якій видно одну з двох круглих сонячних панелей космічного апарату "Тяньвень-2" Фото: CNSA

Варто сказати, що це перша фотографія апарату "Тяньвень-2", хоча видно лише його частину, адже до цього китайське космічне агентство не показувало, який він має реальний вигляд, були лише художні візуалізації.

Космічний апарат "Тяньвень-2" має прибути до астероїда Камоалева в липні 2026 року. Зонд вийде на орбіту навколо астероїда і буде там перебувати протягом кількох місяців. Апарат має вивчити дивний астероїд, який, як вважають учені, може бути частиною Місяця, що була викинута в космос унаслідок удару по поверхні супутника Землі іншого об'єкта. Мета місії також полягає в тому, що апарат має зібрати зразки з поверхні астероїда і доставити їх на Землю.

Після того, як зразки опиняться на Землі наприкінці 2027 року, космічний апарат "Тяньвень-2" використає гравітацію нашої планети для того, щоб змінити траєкторію польоту і вирушити до комети головного пояса під назвою 311P/PANSTARRS. До неї зонд має прибути 2035 року. Комети головного пояса мають характеристики астероїдів і комет і розташовані в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

На цих знімках, отриманих за допомогою космічного телескопа Габбл, зображений набір із шести кометоподібних хвостів, що виходять від комети головного пояса 311P/PANSTARRS Фото: solar-system

"Тяньвень-2" під час вивчення астероїда і комети має з'ясувати їхній точний склад, що допоможе зрозуміти їхнє походження. Ці дані допоможуть отримати інформацію про еволюцію Сонячної системи, а також про походження води на Землі.

Також Фокус писав про те, що кілька днів тому поруч із Землею пролетів величезний потенційно небезпечний астероїд. За його польотом спостерігали вчені.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили несхожі ні на що зірки і це вирішує загадку чорних дір. Про те, що так звані темні зірки існують, вперше вчені заговорили майже 20 років тому. Тепер же астрономи стверджують, що вони вперше виявили такі зірки, які частково складаються з темної матерії, загадкової речовини, якої в кілька разів більше, ніж звичайної матерії.