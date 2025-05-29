Китай відправив космічний апарат для збору зразків з уламка Місяця: що відомо (відео)

Космічний апарат "Тяньвень-2" збере зразки гірських порід з навколоземного астероїда, який вважається частиною Місяця, а також вивчить дивну комету.

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Про це пише Space.

Китайський космічний апарат "Тяньвень-2" було запущено в космос на борту ракети-носія "Чанчжен-3В" о 20:31 за Києвом у середу, 28 травня. Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація оголосила запуск успішним трохи більше ніж через годину після старту ракети.

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Перша мета місії "Тяньвень-2"

"Тяньвень-2" вирушив до навколоземного астероїда Камоалева, ширина якого становить від 40 до 100 метрів, який є квазісупутником Землі. Тобто це тимчасовий супутник нашої планети. Китайський апарат має зібрати приблизно 1 кг зразків гірських порід на цьому астероїді та доставити їх на Землю у 2027 році.

Учені вважають, що Камоалєва — це уламок Місяця, який був викинутий унаслідок удару по супутнику Землі величезним астероїдом. Зразки, доставлені на Землю, допоможуть точно визначити природу навколоземного астероїда. Також вчені хочуть з'ясувати наскільки сильно його склад відрізняється від складу інших космічних каменів, що дасть змогу отримати інформацію про еволюцію Сонячної системи.

Друга мета місії "Тяньвень-2"

Для апарату "Тяньвень-2" астероїд Камоалева є лише першою метою під час тривалої місії. Після того, як капсулу зі зразками спустять на Землю, китайський апарат вирушить до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, щоб вивчити незвичайну комету 311P/PANSTARRS після прибуття у 2035 році.

311P/PANSTARRS — це комета головного пояса і, хоча вона має орбіту, як у астероїдів, у цього об'єкта також виникає пиловий хвіст, як у комет. Вчені хочуть з'ясувати, яка природа цих об'єктів, які є чимось середнім між кометами та астероїдами.

Апарат "Тяньвень-2" під час дослідження комети використовуватиме набір камер, спектрометрів та інших приладів для збору даних, які можуть дати уявлення про такі таємниці, як походження води на Землі. Космічний апарат також оснащений аналізаторами заряджених і нейтральних частинок, радарним приладом і магнітометром.

Два етапи місії "Тяньвень-2" спрямовані на те, щоб надати інформацію про склад і еволюцію космічного каміння в ближній до Сонця частині Сонячної системи.

Наступні місії "Тяньвень"

Нагадуємо, що під час місії "Тяньвень-1" 2020 року Китай доставив на орбіту Марса космічний апарат, а також успішно приземлив марсохід на поверхню Червоної планети.

На кінець 2028 року заплановано запуск місії "Тяньвень-3", під час якої буде зібрано зразки ґрунту Марса, а потім доставлено на Землю. Якщо NASA не вдасться раніше забрати з Марса зразки ґрунту, зібрані марсоходом Perseverance, то Китай увійде в історію, як перша країна у світі, якій це вдалося.

На 2030 рік заплановано запуск місії "Тяньвень-4", яка відвідає Юпітер і його супутники, а також, можливо, планету Уран.

Як уже писав Фокус, астрономи отримали нові дані про те, з чого складається атмосфера Урана і як вона змінюється з часом.

Що стосується запусків у космос, то, як уже писав Фокус, катастрофою закінчився черговий випробувальний політ найпотужнішої ракети у світі Starship. О ступені ракети вибухнули під час польоту.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в Чумацькому Шляху загадковий об'єкт, який посилає радіосигнали з глибокого космосу. Що це за об'єкт, поки залишається загадкою.