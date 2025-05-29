Китай отправил космический аппарат для сбора образцов с обломка Луны: что известно (видео)

Космический аппарат "Тяньвэнь-2" соберет образцы горных пород с околоземного астероида, который считается частью Луны, а также изучит странную комету.

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Об этом пишет Space.

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-2" был запущен в космос на борту ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" в 20:31 по Киеву в среду, 28 мая. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация объявила запуск успешным чуть более чем через час после старта ракеты.

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Первая цель миссии "Тяньвэнь-2"

"Тяньвэнь-2" отправился к околоземному астероиду Камоалева, ширина которого составляет от 40 до 100 метров, который является квазиспутником Земли. То есть это временный спутник нашей планеты. Китайский аппарат должен собрать примерно 1 кг образцов горных пород на этом астероиде и доставить их на Землю в 2027 году.

Ученые считают, что Камоалева – это обломок Луны, который был выброшен в результате удара по спутнику Земли огромным астероидом. Образцы, доставленные на Землю, помогут точно определить природу околоземного астероида. Также ученые хотят выяснить насколько сильно его состав отличается от состава других космических камней, что позволит получить информацию об эволюции Солнечной системы.

Вторая цель миссии "Тяньвэнь-2"

Для аппарата "Тяньвэнь-2" астероид Камоалева является лишь первой целью во время длительной миссии. После того, как капсула с образцами будет спущена на Землю китайский аппарат отправится в главный пояс астероидом между Марсом и Юпитером, чтобы изучить необычную комету 311P/PANSTARRS после прибытия в 2035 году.

311P/PANSTARRS – это комета главного пояса и, хотя она имеет орбиту, как у астероидов, у этого объекта также возникает пылевой хвост, как у комет. Ученые хотят выяснить, какова природа этих объектов, которые представляют собой нечто среднее кометами и астероидами.

Аппарат "Тяньвэнь-2" во время исследования кометы будет использовать набор камер, спектрометров и других приборов для сбора данных, которые могут дать представление о таких тайнах, как происхождение воды на Земле. Космический аппарат также оснащен анализаторами заряженных и нейтральных частиц, радарным прибором и магнитометром.

Два этапа миссии "Тяньвэнь-2" направлены на то, чтобы предоставить информацию о составе и эволюции космических камней в ближней к Солнцу части Солнечной системы.

Следующие миссии "Тяньвэнь"

Напоминаем, что во время миссии "Тяньвэнь-1" в 2020 году Китай доставил на орбиту Марса космический аппарат, а также успешно приземлил марсоход на поверхность Красной планеты.

На конец 2028 года запланирован запуск миссии "Тяньвэнь-3", во время которой будут собраны образцы почвы Марса, а затем доставлены на Землю. Если у NASA не получится раньше забрать с Марса образцы почвы, собранные марсоходом Perseverance, то Китай войдет в историю, как первая страна в мире, которой этой удалось.

На 2030 году запланирован запуск миссии "Тяньвэнь-4", которая посетит Юпитер и его спутники, а также, возможно планету Уран.

Как уже писал Фокус, астрономы получили новые данные о том, из чего состоит атмосфера Урана и как она меняется с временем.

Что касается запусков в космос, то, как уже писал Фокус, катастрофой закончился очередной испытательный полет самой мощной ракеты в мире Starship. Об ступени ракеты взорвались во время полета.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в Млечном Пути загадочный объект, который посылает радиосигналы из глубокого космоса. Что это за объект, пока остается загадкой.