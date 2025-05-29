Неизвестно, что это: обнаружен загадочный объект, посылает радиосигналы из глубокого космоса

Астрономы с помощью наземного радиотелескопа ASKAP и космического рентгеновского телескопа Чандра обнаружили один из самых странных объектов в космосе. Он выпускает как рентгеновское излучение, так и радиоволны и не похож ни на один объект, который видели ученые раньше. Есть два предположения, что это, но они не могут полностью объяснить открытие.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

Загадочный объект, который обнаружили астрономы, получил название ASKAP J1832-0911. Он находится на расстоянии 15 000 световых лет от нас в нашей галактике Млечный Путь. Этот объект называется длиннопериодическим транзиентом, и выпускает в течение двухминутного периода каждые 44 минуты как рентгеновское излучение, так и радиоволны.

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Длиннопериодические транзиенты – это космические объекты, которые выпускают радиоволны с интервалом в несколько минут или часов. Впервые их обнаружили 3 года назад и с тех пор известно о 10 таких объектах в глубоком космосе. Но ни один из них не похож на ASKAP J1832-0911, ведь последний вместе с радиоволнами выпускает и высокоэнергетическое рентгеновское излучение.

Загадочный объект, который обнаружили астрономы, получил название ASKAP J1832-0911 Фото: space.com

Ученые точно не знают, что из себя представляют эти загадочные объекты и надеются с помощью нового открытия выяснить это. Астрономы не знают, почему эти объекты выпускают излучение с большими, регулярными и необычными интервалами и как создается это излучение.

Астрономы говорят, что ASKAP J1832-0911 не похож ни на что, что они видели раньше. Пока что ученые предполагают, что это может быть мертвая звезда, но точно не ясно, какого типа.

Это может быть остаток массивной звезды, известный как магнетар. Это разновидность нейтронной звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной. Нейтронные звезды появляются, когда огромные звезды взрываются сверхновой.

Это также может быть белый карлик, то есть остаток умершей звезды, похожей на Солнце. При этом белый карлик в данном случае может также иметь сильное магнитное поле.

Пока что ученые предполагают, что это может быть мертвая звезда, но точно не ясно, какого типа Фото: space.com

Но астрономы говорят, что ни одно из этих предположений не может полностью объяснить то, что наблюдали у ASKAP J1832-0911. По словам ученых, новое открытие указывает либо на существование новой физики, или же на новую, неизвестную модель эволюции звезд.

Астрономы продолжат свое исследование, чтобы выяснить, что из себя представляет ASKAP J1832-0911, что поможет понять природу и других подобных объектов.

Как уже писал Фокус, астрономы в ближайшем будущем смогут получить первые в истории цветные изображения загадочных сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактик.

Также Фокус писал о том, что новое исследование указывает на высокую вероятность того, что за Нептуном в Солнечной системе все же находится еще одна огромная планета.