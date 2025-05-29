Неизвестно, что это: обнаружен загадочный объект, посылает радиосигналы из глубокого космоса
Астрономы с помощью наземного радиотелескопа ASKAP и космического рентгеновского телескопа Чандра обнаружили один из самых странных объектов в космосе. Он выпускает как рентгеновское излучение, так и радиоволны и не похож ни на один объект, который видели ученые раньше. Есть два предположения, что это, но они не могут полностью объяснить открытие.
Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.
Загадочный объект, который обнаружили астрономы, получил название ASKAP J1832-0911. Он находится на расстоянии 15 000 световых лет от нас в нашей галактике Млечный Путь. Этот объект называется длиннопериодическим транзиентом, и выпускает в течение двухминутного периода каждые 44 минуты как рентгеновское излучение, так и радиоволны.
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Длиннопериодические транзиенты – это космические объекты, которые выпускают радиоволны с интервалом в несколько минут или часов. Впервые их обнаружили 3 года назад и с тех пор известно о 10 таких объектах в глубоком космосе. Но ни один из них не похож на ASKAP J1832-0911, ведь последний вместе с радиоволнами выпускает и высокоэнергетическое рентгеновское излучение.
Ученые точно не знают, что из себя представляют эти загадочные объекты и надеются с помощью нового открытия выяснить это. Астрономы не знают, почему эти объекты выпускают излучение с большими, регулярными и необычными интервалами и как создается это излучение.
Астрономы говорят, что ASKAP J1832-0911 не похож ни на что, что они видели раньше. Пока что ученые предполагают, что это может быть мертвая звезда, но точно не ясно, какого типа.
- Это может быть остаток массивной звезды, известный как магнетар. Это разновидность нейтронной звезды с самым сильным магнитным полем во Вселенной. Нейтронные звезды появляются, когда огромные звезды взрываются сверхновой.
- Это также может быть белый карлик, то есть остаток умершей звезды, похожей на Солнце. При этом белый карлик в данном случае может также иметь сильное магнитное поле.
Но астрономы говорят, что ни одно из этих предположений не может полностью объяснить то, что наблюдали у ASKAP J1832-0911. По словам ученых, новое открытие указывает либо на существование новой физики, или же на новую, неизвестную модель эволюции звезд.
Астрономы продолжат свое исследование, чтобы выяснить, что из себя представляет ASKAP J1832-0911, что поможет понять природу и других подобных объектов.
Как уже писал Фокус, астрономы в ближайшем будущем смогут получить первые в истории цветные изображения загадочных сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактик.
Также Фокус писал о том, что новое исследование указывает на высокую вероятность того, что за Нептуном в Солнечной системе все же находится еще одна огромная планета.