Девятая планета в Солнечной системе все же существует: она пережила большую катастрофу

Исследование астрономов показывает, что вероятность того, что на краю Солнечной системы находится Девятая планета, составляет 40%, а это очень высокий показатель для объекта, который ищут уже давно. Ученые считают, что эта планета сначала была выброшена из Солнечной системы, но ее спасли пролетающие мимо звезды.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет New Scientist.

Девятая планета: что известно

Девятая планета — это гипотетическая планета, которая в 5-10 раз больше Земли и находится далеко за орбитой Нептуна, последней планеты Солнечной системы. Считается, что эта планета находится на расстоянии, которое в 400-800 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем (150 млн км).

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Одним из главных доказательств того, что Девятая планета существует, являются необычные движения транснептуновых объектов, на которые, вероятно, оказывает гравитационное влияние очень массивное небесное тело.

Девятая планета — это гипотетическая планета, которая в 5-10 раз больше Земли и находится далеко за орбитой Нептуна, последней планеты Солнечной системы Фото: New Scientist

Как Девятая планета оказалась на краю Солнечной системы?

Авторы нового исследования с помощью моделирования выяснили, каким образом Девятая планета оказалась на краю Солнечной системы, хотя ее еще предстоит обнаружить.

Известно, что планеты формируется в диске из газа и пыли, окружающем молодую звезду. При этом планеты в основном находятся достаточно близко к своим звездам. Но ранее были обнаружены планеты в других звездных системах, которые находятся так далеко от своих звезд, что они не могли сформироваться в протопланетных дисках. Эти планеты расположены на расстоянии, которое в несколько тысяч раз превышает расстояние от Земли до Солнца.

Расчеты ученых показывают, что Девятая планета могла оказаться так далеко Солнца на раннем этапе существования Солнечной системы Фото: Business Insider

Расчеты ученых показывают, что Девятая планета могла оказаться так далеко Солнца на раннем этапе существования Солнечной системы. Гравитационное влияние гигантских планет Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун могли привести к тому, что Девятая планета была выброшена на край Солнечной системы, хотя сформировалась она ближе к Солнцу.

Девятая планета могла навсегда покинуть Солнечную систему, но этого не произошло. Астрономы пришли к выводу, что ближайшие к Солнцу звезды, который возникли из того же газового облака, что и наша звезда, могли во время сближения с Солнцем дать гравитационный толчок Девятой планете.

Таким образом этот мир оказался на очень широкой орбите вокруг Солнца, и скорее всего, все еще находится там, в очень глубоком космосе.

Астрономы выяснили, что такое развитие событий происходит только у 1 из 1000 звезд, потому что гигантские планеты, не являются сильно распространенными. Текущие наблюдения предполагают, что только 10 % звезд, похожих на Солнце, имеют гигантские планеты.

Как увидеть Девятую планету?

В то же время моделирование предполагает, что вероятность существования Девятой планеты в Солнечной системе составляет 40%, что является очень высоким показателем. По словам ученых, если Девятая планета существует, то ее сможет обнаружить Обсерватория имени Веры Рубин, которая скоро должна начать свою работу в Чили.

Как уже писал Фокус, когда Солнце превратится в красного гиганта то оно увеличится в размерах и уничтожит Венеру и Меркурий, а Землю сделает непригодной для жизни. В то же время зона обитаемости Солнца переместится дальше, а значит в нее попадает планета Юпитер и его спутники. Ученые считают, что это может привести к тому, что спутник Юпитера Европа станет обитаемым миром.

Также Фокус писал о том, что на орбите уничтожаются спутники Илона Маска Starlink и они падают на Землю. Ученые выяснили, что активность Солнца сокращает срок службы этих спутников на орбите. Это является одновременно и хорошей, и очень плохой новостью.