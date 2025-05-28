Дев'ята планета в Сонячній системі все ж існує: вона пережила велику катастрофу

Дослідження астрономів показує, що ймовірність того, що на краю Сонячної системи знаходиться Дев'ята планета, становить 40%, а це дуже високий показник для об'єкта, який шукають уже давно. Вчені вважають, що ця планета спочатку була викинута з Сонячної системи, але її врятували зірки, що пролітали повз.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише New Scientist.

Дев'ята планета: що відомо

Дев'ята планета — це гіпотетична планета, яка в 5-10 разів більша за Землю і розташована далеко за орбітою Нептуна, останньої планети Сонячної системи. Вважається, що ця планета розташована на відстані, яка в 400-800 разів перевищує відстань між Землею і Сонцем (150 млн км).

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одним із головних доказів того, що Дев'ята планета існує, є незвичайні рухи транснептунових об'єктів, на які, ймовірно, чинить гравітаційний вплив дуже масивне небесне тіло.

Дев'ята планета — це гіпотетична планета, яка в 5-10 разів більша за Землю і розташована далеко за орбітою Нептуна, останньої планети Сонячної системи Фото: гравитация

Як Дев'ята планета опинилася на краю Сонячної системи?

Автори нового дослідження за допомогою моделювання з'ясували, яким чином Дев'ята планета опинилася на краю Сонячної системи, хоча її ще належить виявити.

Відомо, що планети формуються в диску з газу і пилу, що оточує молоду зірку. При цьому планети в основному розташовані досить близько до своїх зірок. Але раніше були виявлені планети в інших зоряних системах, які розташовані так далеко від своїх зірок, що вони не могли сформуватися в протопланетних дисках. Ці планети розташовані на відстані, яка в кілька тисяч разів перевищує відстань від Землі до Сонця.

Розрахунки вчених показують, що Дев'ята планета могла опинитися так далеко від Сонця на ранньому етапі існування Сонячної системи Фото: FBI

Розрахунки вчених показують, що Дев'ята планета могла опинитися так далеко від Сонця на ранньому етапі існування Сонячної системи. Гравітаційний вплив гігантських планет Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун могли призвести до того, що Дев'яту планету викинули на край Сонячної системи, хоча сформувалася вона ближче до Сонця.

Дев'ята планета могла назавжди покинути Сонячну систему, але цього не сталося. Астрономи дійшли висновку, що найближчі до Сонця зірки, які виникли з тієї самої газової хмари, що й наша зірка, могли під час зближення із Сонцем дати гравітаційний поштовх Дев'ятій планеті.

Таким чином цей світ опинився на дуже широкій орбіті навколо Сонця, і найімовірніше, все ще перебуває там, у дуже глибокому космосі.

Астрономи з'ясували, що такий розвиток подій відбувається тільки в 1 з 1000 зірок, тому що гігантські планети не є сильно поширеними. Поточні спостереження припускають, що тільки 10 % зірок, схожих на Сонце, мають гігантські планети.

Як побачити Дев'яту планету?

Водночас моделювання припускає, що ймовірність існування Дев'ятої планети в Сонячній системі становить 40%, що є дуже високим показником. За словами вчених, якщо Дев'ята планета існує, то її зможе виявити Обсерваторія імені Віри Рубін, яка незабаром має розпочати свою роботу в Чилі.

Як уже писав Фокус, коли Сонце перетвориться на червоного гіганта, то воно збільшиться в розмірах і знищить Венеру і Меркурій, а Землю зробить непридатною для життя. Водночас зона населеності Сонця переміститься далі, а значить до неї потрапляє планета Юпітер і його супутники. Вчені вважають, що це може призвести до того, що супутник Юпітера Європа стане населеним світом.

Також Фокус писав про те, що на орбіті знищуються супутники Ілона Маска Starlink і вони падають на Землю. Вчені з'ясували, що активність Сонця скорочує термін служби цих супутників на орбіті. Це є одночасно і хорошою, і дуже поганою новиною.